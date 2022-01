Cvirus.- FSIE reclama la "urgent revisió" dels protocols anticovid en centres d'Educació Infantil i Especial

Així, ha sol·licitat a la Conselleria de Sanitat que adapte els protocols a la situació específica d'aquestes escoles que "es veuen desemparades, sense personal suficient".

FSIE alerta, en un comunicat, de "la dramàtica situació que viuen nombroses escoles infantils" privades perquè veuen "com la majoria de la seua plantilla està afectada per covid i no tenen una normativa clara que els ajude a fer front a aquesta situació".

El sindicat ha recomanat als centres afectats que informen a Sanitat, però és aquesta Conselleria la que "ha de posar solució als problemes dels centres per a poder atendre als alumnes de forma segura".

"Com tots els centres, les escoles infantils estan patint baixes mèdiques, amb l'agreujant de la dificultat de substitució de personal, i que amb l'alumnat d'aquest cicle el contacte és molt estret per les seues característiques evolutives i no utilitzen mascaretes", recalquen.

A més, critica que els protocols sanitaris actuals "no s'ajusten a la realitat dels centres d'educació especial ni d'educació infantil" pel que "és necessari fer un protocol ad hoc que protegisca a alumnes, usuaris i professionals".

Aquesta situació als centres d'Educació Especial i Infantil està provocant, segons FSIE, que "hi haja centres on s'encadenen els brots durant moltes setmanes" pel que "és urgent inocular la tercera dosi als professionals dels centres d'Educació Especial i Infantil".

"Estem parlant d'un alumnat vulnerable, que com la resta de xiquets i xiquetes, ha de ser protegit com estableix la LLEI 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'adolescència", conclouen.