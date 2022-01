Puig qualifica d'"irresponsable" l'actitud de Casado per obrir el debat del finançament "vinculat al partidisme"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha qualificat aquest dimarts d'"irresponsable" l'actitud del president nacional del PP, Pablo Casado, per obrir el debat del finançament "vinculat al partidisme en una campanya electoral".

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans durant la visita que ha realitzat a Castelló en ser preguntat pel model de finançament proposat per Pablo Casado en el marc de la campanya electoral a Castella i Lleó.

El cap del Consell creu que cal ser "molt rigorós" en el tema del finançament i -ha afegit- "totes les notícies que arriben sempre del senyor Casado són negatives per a la Comunitat Valenciana". "Casado va dir a la Comunitat Valenciana que el model que ell defenia era el d'Aznar del 2000, amb el qual nosaltres haguérem perdut en els últims quatre anys quasi 6.000 milions d'euros", ha afegit.

"No només no s'entén que la Comunitat Valenciana és la pitjor finaciada d'Espanya, sinó que a més ancora el seu discurs en el passat que més mal ens pot fer", ha indicat Puig, qui considera que, ara, "en una actitud absolutament irresponsable", Casado obri eixe debat "vinculat al partidisme en una campanya electoral".

Puig considera que perquè hi haja un canvi de model es necessita un PP "responsable i que sàpia connectar amb la realitat d'Espanya, realitat on la Comunitat Valenciana és la pitjor finançada". Per tant, "qualsevol fórmula de les quals planteja el senyor Casado que ens porte a una pitjor situació és injusta, anticonstitucional i va en contra dels valencians i de tot el que significa la cohesió entre els espanyols", ha conclòs.