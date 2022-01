Una startup desenvolupa una ferramenta que ajuda els municipis a avançar cap a l'accessibilitat universal

La firma -que participa en la cinquena edició dels programes d'acceleració de Col·lab, acceleradora pública de triple impacte del centre d'innovació Les Naus de València- ha tancat acords i treballa ja amb diversos ajuntaments a Castella-la Manxa i la Comunitat Valenciana;i està en negociacions amb altres consistoris en les dos regions.

"En Accesscity ens adaptem a les circumstàncies reals i al moment en el qual es troba cada municipi en matèria d'accessibilitat i oferim el nostre servici personalitzat al mateix. A més, ajudem els ajuntaments a tindre una visió molt més global en aquesta matèria, per a millorar la presa de decisions i aterrar solucions senzilles", explica la fundadora i CEO d'Accesscity, Virginia Real, en un comunicat.

"Ens trobem, en moltes ocasions, amb una paràlisi per falta de recursos o de coneixement. L'important és anar donant passos que permeten avançar cap a l'objectiu final d'accessibilitat universal", afig.

L'emprenedora subratlla l'impuls que ha experimentat el projecte després d'incorporar-se a la cinquena edició dels programes d'acceleració de Col·lab. "Ha suposat una sacsejada que ens ha fet reaccionar i pivotar nostra estratègia comercial i d'empresa. En les primeres setmanes de mentories, hem aconseguit incrementar les peticions del nostre servici molt per damunt del que estàvem realitzant fins avui. Les persones mentores de Col·lab posen tot el seu esforç a donar el millor i, a més, estem alineades en valors, per la qual cosa estem verdaderament còmodes i segures que, gràcies a elles, farem coses molt grans", afirma la CEO de la startup.

A més, l'empresa vol ampliar la seua proposta amb línies de treball orientades a "la divulgació de l'accessibilitat, tant entre la ciutadania, com en els col·legis i en els ajuntaments".

PRESÈNCIA EN TROBADES DE REFERÈNCIA

En els últims mesos, Accesscity ha participat compartint el seu projecte en esdeveniments com l'IV Congrés Internacional de Tecnologia i Turisme per a la Diversitat, organitzat per la Fundación ONCE, o la III Jornada del Congreso Sectorial de la Accesibilidad Universal, del Consejo Español para la Defensa de las Personas con Discapacidad y Dependencia. A més, s'ha unit a l'Asociación Española de Especialistas en Accesibilidad Universal.

"Volem crear una societat més inclusiva, més accessible, una ciutat de tots i totes, per a tots i totes, i posar en les agendes polítiques l'accessibilitat com a eix trasversal de totes i cadascuna de les dependències de les mateixes. Açò passa, en primer lloc, per una major comprensió i sensibilització del concepte d''accessibilitat universal', perquè trobem un desconeixement important. Hem de desvincular-ho de la discapacitat, perquè inclou el 100% de la població, independentment de les seues circumstàncies personals", conclou l'empresària.