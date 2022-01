Premien amb mig milió d'euros a 50 empreses de València que han generat ocupació estable durant la pandèmia

D'aquesta manera, amb aquesta convocatòria de caràcter extraordinari, l'Ajuntament ha destinat 500.000 euros per a donar suport a les empreses i/o persones autònomes de la ciutat que han incrementat el nombre de persones treballadores indefinides a jornada completa la seua plantilla des de l'1 de gener de 2020 fins al 31 d'octubre de 2021, ha indicat el consistori en un comunicat.

La regidora de Desenvolupament Econòmic, Pilar Bernabé, ha assenyalat que amb aquests guardons "tan especials" han "reconegut l'esforç que han realitzat els empresaris de la nostra ciutat per a generar estabilitat laboral en les seues empreses i també hem volgut posar en valor el seu compromís amb la societat, sobretot en uns moments tan complicats com els quals ens ha tocat viure".

"La nostra aposta per l'ocupació és inqüestionable, i accions com aquesta convocatòria de premis així ho demostren", ha defès l'edil, qui ha incidit en l'augment d'un 61 per cent del pressupost municipal per a Desenvolupament Econòmic i Ocupació. "Enguany serà, sens dubte, l'any de la recuperació econòmica", ha considerat.