Christina Ricci desvela que su esposo eligió el nombre de su hija sin consultárselo antes

En teoría es algo consensuado, de mutuo acuerdo, un momento, de hecho, hermoso: ese momento en el que un nombre aparece y ambos o ambas se miran y saben que es el nombre del bebé que está por venir. Pero en el caso de Christina Ricci no: acaba de asegurar que no tenía ni idea de que su marido aprovechó que ella no estaba en sus cinco sentidos para bautizar a su hija de una forma faraónica y para nada de acuerdo con su esposa.

El feo gesto lo ha contado la propia actriz de Casper o Monster a su paso por el programa de Ellen DeGeneres. Allí ha narrado que ella se encontraba aún bajo los efectos de la anestesia para el parto (que fue por cesárea) cuando su marido, Mark Hampton, quien era su peluquero, aprovechó para tomar tan importante decisión, poniéndole Cleopatra a la primera hija de ambos -ella tiene un hijo de siete años, Freddie, fruto de su anterior matrimonio-.

"Justo antes de dar a luz, cuando me estaban preparando, empezaron a hablar de que teníamos que rellenar el certificado de nacimiento", ha explicado Ricci ante DeGeneres, explicando que estaba teniendo dolores de parto y que pidió la anestesia.

"Y mi marido me dijo: 'Bueno, pues tenemos que ponerle el nombre completo, ¿no? Y que el apodo sea Cleo'. Le pregunté si se refería a Cleopatra y me respondió: 'Sí, el nombre completo será Cleopatra'. Le dije que de acuerdo, que daba igual porque ya lo hablaríamos con más detenimiento luego", ha continuado su explicación Ricci, sin percatarse de que ahora ya existen las redes sociales y que estas son básicamente otro bautizo.

Porque antes de que pudiesen tener dicha conversación, Mark subió a sus redes sociales la buena noticia usando el nombre que él había decidido para la pequeña, Cleopatra, por lo que Christina Ricci entendió que ya no podía dar marcha atrás ni desdecir a su esposo en este tema. Eso sí, la actriz de 41 años ha querido dejar claro que ha aprendido a apreciar el nombre de su hija y el guiño a la gobernante egipcia: "Es un gran nombre".

"Se emocionó tanto que lo puso en Instagram, y los medios de comunicación entendieron que su nombre era Cleopatra Ricci Hampton. Al final pensé: 'Bueno, pues supongo que ese será su nombre'. Y sencillamente he llegado a la conclusión de que para mí es Cleo. Yo sé que dije: 'Ya lo resolveremos más tarde'. Pero él se me adelantó mientras yo estaba recuperándome", ha terminado.