Política Territorial adjudica per 90.000 euros l'elaboració de l'Agenda Urbana Valenciana

España ha explicat que l'AUV està concebuda "com l'instrument de consens que determine el full de ruta cap al futur de les ciutats de la Comunitat perquè aconseguisquen la resiliència necessària i s'adapten als grans reptes del futur i garantisquen la sostenibilitat".

Segons ha assenyalat, amb l'adjudicació "es començarà a fixar la definició del marc i dels objectius estratègics per al que està prevista la convocatòria d'un ampli procés de participació ciutadana i dels agents urbans i territorials ja identificats en les fases prèvies de preparació de l'Agenda Urbana".

L'AUV "comptarà amb accions molt potents i seqüencials de participació i comunicació de caràcter transversal, desenvolupant ferramentes noves que permeten fer més transparent el procés i realitzar el seu seguiment i traçabilitat".

A més, està prevista la firma d'un protocol d'actuació amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a desenvolupar l'Agenda Valenciana i engegar projectes pilot de sostenibilitat urbana de forma coordinada entre les administracions, així com un conveni amb ONU Hàbitat, que permetrà donar a conéixer el document a nivell internacional i enriquir el seu contingut amb experiències d'èxit en altres territoris.

Una vegada elaborada, l'AUV es desenvoluparà a través de modificacions normatives adequades a les necessitats de les ciutats del futur; directrius per als plans urbanístics i territorials; nous instruments econòmics per a dinamitzar el territori i la lluita contra els desequilibris territorials; la modificació de l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i una planificació que proporcione cobertura als municipis per a l'elaboració de les seues pròpies estratègies i polítiques urbanes.

L'Agenda Urbana Valenciana s'elaborarà, tramitarà i aprovarà conforme les directrius i el seguiment dels departaments de la Generalitat competents en matèria de Política Territorial, Urbanisme i Habitatge.

FASES DE TREBALL

La realització de l'AUV constarà de sis fases de treball, entre les quals destaca la incorporació dels seus resultats a l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i l'adopció de ferramentes d'amplificació territorial per a tots els seus resultats.

Fins avui, ja s'han realitzat tot un conjunt de reunions per a la identificació dels actors que hagen d'involucrar-se en la seua elaboració, i formen part dels grups de control i comités que garantisquen la qualitat, transparència i participació en les diferents fases de l'Agenda.

També s'ha presentat un document sobre directrius, participació pública i metodologia per a l'elaboració de l'AUV, així com el logotip de l'Agenda, i es compta amb una proposta inicial de continguts d'inici del document, determinats per un acord del Consell, que són ciutat i territori, innovació i ciutat, gobernanza i ciutat, qualitat urbana i salut, dret a la ciutat i la ciutat connectada. Aquests continguts podran reformular-se amb el resultat de la primera fase del contracte.