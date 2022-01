Àgueda Micó (Compromís) celebra l'absolució en el 'cas dels sobres' davant de l'"estratègia de mentides" del PP

20M EP

NOTICIA

La coportaveu de Compromís, Àgueda Micó, ha celebrat l'absolució per part de l'Audiència Provincial de Castelló dels càrrecs de la coalició Enric Nomdedéu, Alicia Brancal i Miquel Torres enfront de l'"estratègia de mentides" del PP. Els 'populars' ha asseverat "només busquen titulars en premsa per a embrutar la imatge de Compromís i fer creure que tots els polítics són com ells".