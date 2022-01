Almeida promete crear un servicio específico de limpieza en interbloques para paliar su olvido en los contratos

En la ciudad de Madrid hay contabilizados 294 interbloques, esos pequeños espacios -ya sean calles, plazas o simples terrenos áridos- que separan, y unen de otro modo, los edificios en bloque que abundan en el norte y sur de la capital. Son tierra de nadie, porque cuando se trata de limpieza las administraciones se pasan la pelota entre ellas. Al final, quienes lo pagan son los vecinos, que de nuevo denuncian "el abandono" de estas zonas pese a los nuevos contratos de limpieza que aprobó Almeida en noviembre dando fin a los de Botella.

El área de Medio Ambiente y Movilidad reconoce que los nuevos contratos de limpieza excluyen -como hacían los anteriores- a estas zonas abiertas. Es decir, los nuevos contratos no han servido para subsanar esta demanda histórica de los vecinos. Para paliar esta situación, el área de Borja Carabante avanza a 20minutos que creará un contrato específico para estas zonas de uso privativo para reforzar su limpieza.

Más suciedad cerca de los portales. Cedida.

Este cambio ayudará a mejorar barrios como el de Javier, que lleva semanas dando avisos al Ayuntamiento para que limpie el interbloque que hay próximo al mercado de San Cristóbal. "La suciedad está putrefacta", dice este vecino y portavoz de la asociación de Villaverde. "Es peligroso y denigrante que esté la basura ahí", denuncia a este medio tras haberse puesto en contacto en varias ocasiones con los servicios municipales.

Tan denigrante es la basura como la ausencia de papeleras. Javier no entiende por qué han desaparecido los cubos que había en las zonas abiertas hasta noviembre. "Han eliminado el 70% de las papeleras del barrio de San Cristóbal, no sé a qué se debe, quizá a que si no hay servicio en la zona, no tienen que limpiar las papeleras", valora.

Esto mismo se pregunta Merce, vecina de Moratalaz, quien asegura que en la zona de La Lonja se han retirado las papeleras que antes había. Esta zona es terreno de la comunidad de propietarios, pero es de paso público. Si bien hasta noviembre pasaban los servicios de limpieza del Ayuntamiento, los vecinos detectan que desde hace meses no pasa el servicio y les han retirado las papeleras. Merce reconoce que el terreno es complicado de gestionar, dado que es privado, pero lo único que pide es que, bien sea la comunidad de propietarios o el Ayuntamiento, se limpie la calle "porque está llena de vasos de plástico, botellas, vidrio... ¡Hasta los maceteros están llenos de suciedad a falta de papeleras!", cuenta.

Ante las inquietudes de los vecinos por la retirada de papeleras, el grupo que lidera Rita Maestre se puso en contacto con el área de Medio Ambiente porque "no se puede entender que tras el fiasco de los contratos de limpieza Botella, que tantos problemas han provocado en esta ciudad, Almeida haga una chapuza con el nuevo contrato de limpieza y se olvide de cientos de calles de nuestra ciudad", dice la portavoz.

En un escrito al que ha tenido acceso 20minutos, el área responde que "se ha procedido a la redistribución de las papeleras, de modo que aquellas que se encontraban en zonas en que no se presta servicio con el nuevo contrato se han trasladado a ubicaciones en las que sí hay una frecuencia de limpieza asignada, para garantizar su periódico vaciado mediante las prestaciones establecidas". Todo ello podrá revertirse con el nuevo servicio específico de limpieza en interbloques que detallará Borja Carabante en la comisión del ramo de este lunes.

Latina y Hortaleza, los distritos con más interbloques

Acorde con los mapas que gestiona el área de Medio Ambiente y Movilidad, en Madrid hay 294 interbloques distribuidos en 14 distritos. Donde más hay es en Latina (40 zonas abiertas) y Hortaleza (31). Le siguen Ciudad Lineal (28), Usera (27), Carabanchel (26), Puente de Vallecas (24), Fuencarral-El Pardo (22), Moratalaz (20), San Blas (18), Vicálvaro (17), Moncloa-Aravaca (15), Vallecas (14), Villaverde (10) y, por último, Barajas (2).