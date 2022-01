Mazón dice que le gustaría que Puig defendiera su territorio "con uñas y dientes" en el reparto de los fondos europeos

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado este jueves que le gustaría que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, defendiera su territorio "con uñas y dientes" en el reparto de los fondos europeos.

Mazón se ha pronunciado así ante los medios durante su visita a Castelló al ser preguntado por la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de España por el reparto de fondos europeos de forma "adicional" y "arbitraria".

"Veo que es importante poner el territorio antes que al partido y, desgraciadamente, el presidente de la Generalitat no lo hace y me gustaría que defendiera su territorio con uñas y dientes, tal y como hacen el resto de presidentes autonómicos que, en cualquier reparto, defienden su tierra por encima de cualquier otra cuestión", ha destacado.

El dirigente 'popular' entiende que Díaz Ayuso o el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "están defendiendo a su tierra", y ha insistido en que lo que quiere él es un presidente de la Generalitat "que se mantenga firme". "Para una vez que nos cae alguna migaja, lo suyo sería que lo pudiéramos defender", ha dicho.

"No nos ha caído con el agua ni con la financiación, ni nos cae con la sanidad, los cercanías, la ganadería o las infraestructuras, por lo que, para una vez que nos cae una migaja, me gustaría ver al presidente de la Generalitat defendiéndolo, y el problema es que veo a Ayuso y a Feijoó defendiendo su territorio con uñas y dientes y no lo veo en el presidente de la Generalitat, y esto es lo más dramático que está ocurriendo con este asunto", ha concluido.