Compromís retrau a la ministra que "vinga en AVE de Madrid només per a dir que reorganitzaran maquinistes de Rodalies"

"Es podria haver estalviat el viatge", ha criticat a preguntes dels periodistes en Les Corts sobre la reunió que van compartir la ministra socialista i el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a abordar el caos dels Rodalies.

En aquesta trobada es va anunciar que els abonaments de Rodalies en el nucli de València rebaixaran el seu preu un 35% aquest trimestre, que les freqüències prepandèmia es recuperaran de manera progressiva fins a juny i que el 90% dels viatges afectats per l'incendi després del robatori de coure en el centre de transformació de Massalfassar tornaran abans de la finalització del mes.

La ministra també va avançar l'engegada d'una reunió de seguiment setmanal dels Rodalies al costat de la Generalitat, la contractació de 60 informadors, avisos en ràdios locals i Twitter, autobusos complementaris i, "de manera urgent", un pla de millora de les estacions. Tot açò després de demanar disculpes per la situació del servici i realitzar un "profund diagnòstic".

Sobre aquestes mesures, la portaveu de Compromís ha insistit que la falta de maquinistes és el problema estructural dels Rodalies i ha exigit una "inversió real" perquè són "els pitjor finançats d'Espanya i no donen un bon servici".

Ha reclamat així que el Govern execute totes les inversions compromeses en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2022 i que vetle perquè "la gent arribe en hora als seus treballs o compromisos". "No podem parlar d'un problema tan gran sense posar diners damunt de la taula", ha retret a la ministra.

Per tot açò, Robles s'ha mostrat decebuda per la "actitud" de Raquel Sánchez i ha garantit que la seua coalició -governa a la Comunitat al costat de PSPV i Unides Podem- seguirà reivindicant un servici "fiable" de Rodalies perquè la gent no deixe d'utilitzar aquests trens.