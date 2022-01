La Xarxa Jove de l'IVAJ incorpora la figura del psicòleg en els equips de joventut per a treballar la salut mental

Així ho ha explicat, coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, el director general de l'IVAJ, Jesús Martí, qui ha defès que el rol de la psicòloga o psicòleg en joventut "és fonamental per a acompanyar i previndre des de l'educació no formal, promovent habilitats per a afrontar els canvis propis i socials que cada persona jove està vivint".

La pretensió és "aprofitar l'oportunitat que ofereixen els ambients menys formals i més flexibles per a acompanyar a la joventut en les seues vivències, pensaments i emocions". Ha afegit que, en aquest sentit, un equip multidisciplinari en joventut "pot proporcionar visions diverses i complementàries per a poder acompanyar en l'àmbit socioemocional".

L'IVAJ, organisme depenent de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, ha explicat, està treballant en "la construcció d'espais de contenció emocional i oci alternatiu al llarg de tota la Comunitat Valenciana com a forma de lluitar contra la depressió i altres problemes de salut mental".

MUNICIPIS MÉS XICOTETS

El director general de l'IVAJ ha assenyalat que es va decidir iniciar la implantació d'aquesta figura professional en aquells municipis més xicotets on els recursos són més escassos i, per tant, moltes persones jóvens tenen dificultats a l'hora de trobar llocs on acudir quan tenen problemes o dubtes relacionats amb la salut mental i el benestar emocional.

Així, en aquests moments ja s'ha implantat aquesta iniciativa de l'IVAJ en municipis de les comarques del Baix Segura, els Ports, Alto Palancia i Ribera Alta, amb la previsió que es puguen beneficiar d'aquesta iniciativa al voltant de 144.000 persones joves d'aquestes zones de la Comunitat Valenciana.