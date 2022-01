Calero assegura que s'investiga el robatori de la botiga d'Apple i defèn que "la Comunitat és segura"

Així ha valorat, en roda de premsa de balanç de l'acció del Govern, el robatori en el qual un grup d'encaputxats va irrompre aquest dijous de matinada a la botiga Apple del centre de València i es va portar vora 140 dispositius.

L'incident s'ha produït sobre les 4.15 hores, quan diversos encaputxats, almenys tres, van fracturar amb maces les llunes de l'aparador de l'establiment, en ple carrer Colón. Després d'apoderar-se dels dispositius van fugir en un cotxe d'alta gamma.

Sobre aquest tema, la delegada s'ha limitat a afirmar que "s'està treballant en açò per a detindre els autors que ho hagen fet", a més de defendre la seguretat de la Comunitat lamentant que "posem tant l'accent en allò negatiu que perdem la perspectiva".

CANVIS EN EL PROTOCOL DE MIGRACIONS

D'altra banda, Calero ha explicat que aquest migdia la Delegació té prevista una reunió tècnica per a revisar el protocol d'actuació de migracions i adaptar-ho als últims canvis en les mesures sanitàries. Ha remarcat que "no és per la quantitat de pasteres que han arribat, ni més ni menys que altres anys".