Georgina Rodríguez estrenará el próximo 27 de enero Soy Georgina (Netflix), un reality que promete revelar todos los aspectos de su vida, desde la parte más pública hasta la más personal. La modelo, de 27 años, ha hablado de ello en una entrevista con la revista ¡Hola!, abordado también asuntos como su relación con Cristiano Ronaldo, el ascenso a la fama y su día a día familiar.

La joven, que esta semana dio que hablar debido al polémico cartel promocional de su nuevo proyecto en Madrid, se siente muy feliz con la "suerte" que ha tenido la vida. Eso sí, subraya que el éxito no le ha impedido ser la misma de siempre, ya que continúa definiéndose como una persona solidaria, humilde y cercana.

"Estoy viviendo mi sueño. Hace cinco años, mi vida cambió. Pero sigo siendo la misma, con los mismos amigos, gustos y valores", explica, aclarando que, tras trabajar limpiando hoteles, ser dependienta y camarera, las ofertas que ahora le llegan están marcadas siempre por "el empeño, la dedicación y las ganas". Adora su trabajo y se siente "muy afortunada".

Su ascenso a la fama llegó tras iniciar una relación con Cristiano Ronaldo, con quien fue madre de Alana Martina, en 2017. Del futbolista y su familia solo tiene buenas palabras. "Agradecida" por establecerse en Manchester junto a él, valora mucho su "día a día".

"Cada momento que paso con él me hace sentir muy especial, que soy la mujer de su vida, la madre de sus hijos, y él es el padre de los míos. Entonces, todavía me encanta más. Lo vivo y me lo demuestra [su cariño] continuamente", dice, valorando que es "un fenómeno" por su destreza con el balón.

Ansiosa por la llegada de Soy Georgina, la modelo afirma que disfrutó la grabación del proyecto, que fue "un reto" para ella: "Cuando terminé de grabarlo, me quedé como vacía, triste. Cuando pones ganas, ilusión, y todos vamos hacia el mismo camino, el resultado del trabajo es maravilloso".