Cvirus.-Un jutge d'Alacant condemna a Sanitat a indemnitzar a metges per falta de mig de protecció en la primera onada

En una sentència -datada el 7 de gener i donada a conéixer aquest dimarts pel Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana CESM-CV, qui va interposar la demanda amb alguns dels seus afiliats- el magistrat estima parcialment les pretensions dels demandants, que al·legaven que l'administració va incomplir les seues obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals durant l'estat d'alarma declarat per reial decret de 14 de març "amb greu risc per a la seguretat i la salut del personal sanitari".

El jutge assenyala, en primer lloc, que, malgrat que les administracions autonòmiques estaven sota la supervisió dels òrgans de govern centrals, la gestió sanitària seguia sent de la seua competència i només la Conselleria de Sanitat, "com a ocupadora i deutora de seguretat, era la responsable del compliment del marc normatiu de prevenció de riscos laborals envers els seus empleats sanitaris".

No obstant açò, apunta la resolució, "ha quedat acreditat que les mesures adoptades no van ser suficients per a garantir la seguretat dels empleats demandants".

En aquest sentit, recorda que durant els mesos de març, abril i maig de 2020 el personal sanitari dels centres mèdics d'Alacant i, entre ells, els treballadors demandants, "només va disposar d'una mascareta per setmana per a la prestació dels seus servicis en els respectius centres sanitaris, inclosa l'atenció de pacients infectats per coronavirus, ja que les mascaretes que es disposaven estaven guardades sota clau pels responsables del respectiu centre".

"El fet que fóra necessari guardar sota clau les mascaretes disponibles prova que no s'havia fet apilament suficient de les mateixes i que les mascaretes que s'havien adquirit amb antelació a l'estat d'alarma o durant el mateix no van ser les suficients per a salvaguardar la salut i seguretat en els llocs de treball", afig.

La sentència reconeix que l'administració va dur a terme "actuacions (...) dins de les seues possibilitats i en les condicions més adverses que es recorden en els últims anys". No obstant açò, puntualitza, "açò no obsta per a apreciar clarament que les mesures que disposaven els treballadors no complien amb els requisits legals i reglamentaris per a garantir la salut i seguretat en el treball".

"Aquesta falta de mitjans no pot, ni ha de, repercutir en perjuí dels treballadors, que són els qui van afrontar de forma directa i immediata el major risc per a la salut col·lectiva que es recorda en els últims anys. La responsabilitat de la insuficiència correspon a l'ocupadora", argumenta.

A més, apunta com a prova que els mitjans disposats entre els mesos de febrer i maig de 2020 no van ser suficients a l'alt nivell de contagi que es va registrar en el personal sanitari dels centres sanitaris de la Comunitat Valenciana. "És altament probable -prossegueix- que aquests contagis tingueren lloc en els centres mèdics i com a conseqüència de les insuficients mesures de seguretat".

Per tot açò, el jutge estima parcialment la demanda d'infracció de les normes de prevenció de riscos laborals i reclamació de quantitat contra la Conselleria de Sanitat i declara que "l'incompliment de les mesures de prevenció individual ha significat un greu risc per a la seguretat i la salut de tots els treballadors sanitaris, especialment per al personal facultatiu, per la seua exposició directa al risc de contagi que ha significat".

En conseqüència, condemna a aquest departament del Consell a abonar a cadascun dels treballadors quanties que oscil·len entre els 5.000 i els 49.180 euros.

Així mateix, condemna a la Conselleria a "l'adopció inexcusable de les mesures de protecció, prèvia avaluació dels riscos i llocs de treball pels servicis de prevenció corresponents; a dotar als professionals dels mig de transport i protecció individual en l'atenció domiciliària siga en jornada ordinària o en atenció continuada i a dotar al personal dels equips de protecció compostos, almenys, per solucions hidroalcohòliques, bates impermeables, mascaretes FPP2, FPP3, ulleres de protecció, calces específiques, guants i contenidors grans de residus".

SENTÈNCIA "DEMOLIDORA"

Després de conéixer la sentència, que CESM-CV qualifica de "demolidor", el sindicat mèdic manifesta la seua "satisfacció pel reconeixement del jutjat de l'incompliment per part de la Conselleria de Sanitat de les seues obligacions de proporcionar elements de protecció als seus treballadors".

En aquesta línia, agraeix que reconega "el greu risc que ha suposat aquesta actitud negligent per a la salut i seguretat dels mateixos i la condemna a l'Administració sanitària a adoptar les mesures d'avaluació i risc dels llocs de treball, així com a l'adopció de mesures protecció i a indemnització als treballadors pel dany i perjuí causat als seus treballadors durant els mesos de març, abril i maig de 2020".