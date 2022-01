Desarticulat un laboratori de marihuana a Simat amb 500 quilos de substància intervinguts

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, l'operació va començar al novembre del passat any quan agents de la Guàrdia Civil de Tavernes de la Valldigna van tindre coneixement d'una possible plantació de marihuana a l'interior d'una vivenda en la pedania de Les Foies, pertanyent a Simat de la Valldigna.

Els agents es van personar en la vivenda, de la qual diverses persones van fugir per la part posterior en adonar-se de la presència de la Guàrdia Civil. Els efectius van accedir a l'interior del domicili per a comprovar si s'estava cometent un robatori en eixe mateix instant i van localitzar dos persones amagades, que van ser detingudes.

Quan els investigadors es disposaven a realitzar el trasllat dels detinguts a les dependències policials, van observar com s'aproximava un vehicle a la vivenda. El conductor del cotxe, en veure als guàrdies civils, va realitzar una sèrie de maniobres brusques per a intentar marxar-se del lloc, encara que va acabar xocant el vehicle contra un arbre. Després de comprovar que el conductor no tenia cap lesió, va ser detingut.

L'endemà, els investigadors van realitzar una entrada i registre amb autorització judicial en la vivenda, on van intervenir més de 500 quilograms de marihuana, un envasador industrial, diverses bosses d'envasar al buit i una balança de grans dimensions.

Als tres detinguts, de nacionalitat albanesa, se'ls considera presumptes autors dels delictes contra la salut pública (tràfic de drogues), pertinença a organització criminal i desobediència. Les diligències han sigut entregades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Sueca, que ha decretat l'ingrés a la presó, sense fiança, de dos dels detinguts.