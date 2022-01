Luis Barcala, positiu en coronavirus

"Acabe de fer-me un test d'antígens, després d'haver estat en contacte directe amb un contagiat de Covid, i he donat positiu", publicava a última hora de la vesprada del dilluns. Així mateix, ha afegit que complirà el protocol sanitari "i aquests dies treballaré des de casa. Una forta abraçada i cuideu-vos molt".

El primer edil 'popular' ha rebut missatges d'"ànim" i "ràpida recuperació" de la resta de membres de la corporació, així com de regidors de l'oposició. En particular, l'edil de Compromís, Rafa Mas, ha respost l'alcalde: "Molt ànim i paciència alcalde, jo també vaig donar positiu el dissabte i he caigut malalt".