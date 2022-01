Una alumna de la UCV es converteix en ambaixadora d'una xarxa internacional per a la sostenibilitat dels mars

Muñoz ha indicat que va apostar per aquest projecte perquè "brindava l'oportunitat als joves d'aportar la seua visió, detectar noves oportunitats, i discórrer i proposar noves idees que podran ser implementades per a construir un sector marítim més potent i sostenible".

"Al meu entendre, malgrat que puga paréixer que no per la curta experiència que puguem tindre, els joves tenim molt a dir i que aportar, ja que portem idees fresques i innovadores. Havia de formar part d'aquest projecte", ha assegurat.

L'estudiant de la UCV es trobarà en el grup de 120 joves d'entre 20 i 27 anys procedents de tots els països de la Unió Europea que formaran part d'aquesta xarxa internacional, desenvolupada per la Fundació Surfrider Europe juntament amb el Ministeri del Mar de França.

Uxue Muñoz i la resta d'estudiants seran formats, amb professionals i experts, en treballs relacionats amb el mar i transport marítim.

Eurocean's Youth promourà la visió dels joves sobre el món marítim europeu en esdeveniments com la cimera One Ocean (a inicis de l'any), el Dia Mundial dels Oceans (8 de juny), i el Dia Marítim Europeu (20 de maig). Igualment, ho farà en el Congrés de Nacions Unides per al foment de la implementació de l'objectiu de desenvolupament sostenible (27 juny-1 juliol), ha detallat la UCV.

Muñoz, que forma part del Consell Acadèmic en el desenvolupament de la Universitat Europea EU-CONEXUS sobre sostenibilitat costanera, ha assenyalat que "formar part d'un projecte europeu" i donar la seua visió "en la creació de noves propostes educatives" dins del mateix li ha ajudat a "desenvolupar-se i aprendre sobre gestió de projectes i treball en equip", entre altres qüestions.

En eixe sentit, ha considerat que en Eurocean's podrà ser "igual de proactiva" i aportar idees que puguen ajudar "a construir un marc de desenvolupament sostenible per als mars". "A més, espere poder fer contactes i debatre amb altres joves que m'aporten noves visions i nous coneixements sobre el sector marítim. Em pareix la part més interessant del projecte", ha agregat.

L'estudiant ha comentat que en les primeres reunions mantingudes ha pogut "comprovar que hi ha gent realment competent, amb grans coneixements", i ha ressaltat que "de no ser per aquest projecte potser mai hauria arribat a tindre contacte amb la majoria d'ells".

El pròxim mes de febrer tindrà lloc una setmana immersiva en la ciutat de la Rochelle (França). Aquest primer gran esdeveniment de la xarxa serà l'ocasió de reunir les experiències dels ambaixadors Eurocean's Youth i dels professionals. Tots dos col·lectius construiran de manera conjunta una visió innovadora del sector marítim europeu, ha explicat la universitat.

Així, ha apuntat que com a líders emergents d'un nou món marí sostenible, els ambaixadors compartiran les seues experiències per a fomentar que altres ciutadans joves i accionistes del sector marítim seguisquen els seus passos.

Muñoz ha afirmat que té l'"esperança" de poder demostrar "que el desenvolupament econòmic i la prosperitat no estan renyits amb la cura del medi ambient i la sostenibilitat" sinó que han d'anar de la mà.

"Espere que del treball que realitzarem durant aquests mesos isquen propostes noves i viables que puguen implementar-se per a aconseguir un desenvolupament sostenible protegint els ecosistemes marins. M'alegra veure que en el projecte estan involucrats oceanògrafs, biòlegs, però també economistes, advocats, i altres professionals. Tots els camps estaran coberts i podrem aportar propostes sòlides", ha manifestat.

"A tots hauria de preocupar-nos la salut dels oceans. Si alguna cosa he après en Ciències del Mar és que tot està connectat: la física dels corrents, la química, el llit marí, l'atmosfera, tots els organismes de l'oceà. Nosaltres percebem amb prou faenes uns pocs efectes, però crec que que no tothom és conscient de la reacció en cadena que provoquen aquests esdeveniments. Confie que estiguem en un punt en el qual encara puguem remeiar-ho", ha agregat Muñoz.