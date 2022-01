L'Executiva Nacional de Més ratifica a Papi Robles com la seua proposta per a la sindicatura de Compromís en Corts

La secretària general de Més - Compromís, Àgueda Micó, ha assenyalat que "la decisió final és del grup parlamentari i de les diputades i diputats que l'integren i per açò des del nostre partit traslladarem la voluntat de l'Executiva Nacional a les diputades i diputats de Més perquè demà siga tinguda en compte", segons ha arreplegat la formació en un comunicat.

"Les decisions en el grup parlamentari sempre han sigut preses per consens i, per tant, demà també ho serà", ha afegit Micó. Des de l'organització han volgut "equilibrar les forces a nivell territorial i s'han tingut en compte els vots que la diputada va obtindre en el procés de primàries de 2019".

Papi Robles, que no forma part de l'Executiva Nacional de Més - Compromís, sí que és secretària comarcal Més València - Compromís (orgànicament la ciutat de València actua com una comarca i els seus barris com a municipis) i portaveu de Compromís València, a més de diputada en Corts.

La reunió de demà del grup parlamentari de Compromís (13 hores) tancarà el procés començat farà aproximadament un mes amb l'anunci de la marxa de Fran Ferri, també diputat de Més.