Cvirus.- Bravo trasllada a Fiscalia "preocupació" per les amenaces rebudes per locals que demanen el passaport covid

"No podem admetre de cap manera que aquestes persones, pel fet de complir amb la seua obligació de sol·licitar el passaport covid-19 i la identificació corresponent, hagen de patir amenaces, insults o coaccions", ha apuntat Bravo en un comunicat.

La responsable de Justícia ha indicat que ha sol·licitat als tres fiscals provincials i a la fiscal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Teresa Gisbert, "la màxima implicació" de la Fiscalia en la investigació d'aquests "fets delictius", i assegura que els representants del ministeri públic li han traslladat que actuaran i realitzaran el seguiment necessari "perquè cap actuació delictiva quede impune".

Bravo ha realitzat aquestes declaracions després de la reunió mantinguda amb Teresa Gisbert, preparatòria per a la convocatòria de la Comissió Mixta que tindrà lloc a la fi de gener i en la qual es tractaran temes com la digitalització, el Pla d'Infraestructures, les unitats socials que s'han engegat, tant per al recolze en la investigació de delictes econòmic com per a reforçar les Unitats d'Atenció Social que donaran suport també a la Fiscalia en els casos relacionats amb matèria de discapacitat.

La passada setmana el president de la Generalitat, Ximo Puig, va garantir al sector hoteler i d'oci tot el suport del Govern valencià per a fer complir l'exigència del passaport covid i anunciava que s'havia obert la possibilitat de col·laborar amb la Fiscalia davant possibles coaccions i amenaces que reben els establiments procedents de persones o grups negacionistes.

CASOS A NULES

Les declaracions de Puig es produïen després que un grup de persones que es diuen Acción Burriana-Nules es presentara en diversos establiments d'hoteleria de Nules (Castelló) suposadament coaccionant als hostelers per demanar el passaport Covid per a accedir als locals.