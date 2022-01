Ribó aposta per Papi Robles per a rellevar Fran Ferri en Les Corts: "Està directament vinculada a la ciutat"

Ribó, en declaracions als mitjans aquest dilluns després de mantindre una reunió amb el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Esteban Capilla, ha considerat que és "important" que la persona que substituïsca Ferri com a síndic de Compromís estiga "vinculada d'alguna manera" amb la ciutat.

Així, ha insistit que manté el que va manifestar el passat 22 de desembre. "València és la capital de la Comunitat i és evident que en el parlament es parla de moltes coses d'aquesta ciutat", ha subratllat.

"La meua preferència evidentment és aquesta", ha manifestat en referència a Robles. "Ja ho vaig manifestar i ho continue manifestant, no per les persones sinó per la seua ubicació", ha defès el primer edil de la ciutat, al mateix temps que ha expressat que "respecta Aitana Mas -que s'ha postulat per a rellevar Ferri-, qui li pareix una persona "encantadora".

El nou portaveu de Compromís en Les Corts Valencianes es decidirà aquest dimarts en una reunió del grup parlamentari. Aquest passat divendres, Més Compromís va acordar que Vicent Marzà continue com a conseller d'Educació i no es postule com a substitut de Fran Ferri, càrrec per al qual han optat per la diputada Papi Robles.