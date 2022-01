Tornada a l'escola dels alumnes valencians amb "canvi de dinàmica" i nova fase de la vacunació anticovid

Des de la Conselleria d'Educació asseguren que, després d'una primera ronda per les direccions territorials i a falta de xifres exactes, aquest primer dia de classe es pot qualificar de "normalitat dins del context actual, sense grans absències de professorat i alumnat per confinament".

Aquest renovat context porta alguns canvis en el protocol d'actuació a les aules. Un d'ells és que la Comunitat Valenciana seguirà el criteri adoptat per la Comissió de Salut Pública de no realitzar quarantenes de l'aula completa dels centres educatius quan hi haja fins a quatre positius contagiats o menys del 20 per cent dels alumnes.

Es recomana quarantena per a tot el grup sempre que es donen cinc casos o més d'infecció activa en un aula o afectació del 20% o més dels alumnes de la classe en un període igual o inferior a set dies.

En aquest sentit, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defès que la situació sanitària actual obliga a "canviar la dinàmica" i les mesures de protecció, ja que la propagació de la variant ómicron és diferent a la de delta l'any passat, quan hi havia més hospitalitzats. "Cal canviar les regles del joc perquè ha canviat l'acció de la pandèmia", ha subratllat.

El cap del Consell també ha recordat que aquest dijous 13 començarà la vacunació dels xiquets de més de 5 anys -després d'haver-se dut a terme abans de vacances una primera fase per als menors de 9 a 11 anys-, per la qual cosa ha confiat a aconseguir la "vacunació definitiva" de professors i alumnes durant aquest mes perquè "el virus siga molt menys dramàtic en la seua afecció".

Sobre la marxa de la immunització, la Conselleria de Sanitat ha informat que ja ha citat a tots els docents susceptibles de rebre el reforç de la vacuna, en alguns casos diverses vegades. Fins al moment se li ha administrat aquesta tercera dosi al 76,37% del personal.

En concret, a la Comunitat Valenciana hi ha un total de 109.120 docents susceptibles de rebre la dosi de record -aquells que compten amb la doble pauta d'AstraZeneca i que no hagen passat el Covid en les últimes tres setmanes-, i d'ells ja han sigut inoculats 83.338, la qual cosa suposa el 76,37%.

Sanitat aclareix que en aquest percentatge cal tindre en compte que hi ha persones que estan aïllades per contacte amb el virus o que, per algun motiu, no han pogut acudir a la seua cita.

No obstant açò, els departaments de salut han citat fins i tot durant el cap de setmana i els dies festius en els punts de vacunació estables amb "l'objectiu que el major nombre de personal docent poguera començar el curs amb la seua dosi de record". Les persones pendents tindran noves oportunitats de rebre la dosi de record, ja que els departaments continuaran citant les persones que tenen indicat aquest reforç.

Des dels sindicats docents coincideixen a reclamar mesures per a evitar la propagació del virus en els col·legis. El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Enseyament del País Valencià (STEPV) ha criticat la "falta d'informació" davant el retorn a les aules aquest dilluns, ha demanat realitzar proves PCR i antígens a professorat i alumnat "almenys durant la setmana vinent" i "accelerar" la vacunació a alumnes majors de 5 anys i l'administració de la tercera dosi als docents i ha exigit una reducció "immediata" de les ràtios en els centres.

INFORMACIÓ ACTUALITZADA DE BAIXES

Des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) han exigit hui a Conselleria d'Educació, per mitjà d'un escrit presentat per registre d'entrada, que oferisca "una informació actualitzada de les baixes docents que es produeixen per contagis de covid i que aplique el protocol de substitució ràpida pactat amb el Ministeri".

L'organització assegura que ha detectat en la tornada a les aules després de les festes nadalenques "nombroses baixes per positiu de covid sense cobrir en diferents centres educatius", per la qual cosa demana a l'administració que "actue amb rapidesa per a solucionar aquesta situació i que no es repetisca en les pròximes setmanes".

CSIF, en aquest sentit, lamenta la falta de transparència i informació per part de l'Administració, que malgrat l'acord de les diferents autonomies amb el Ministeri per a agilitzar les substitucions, "no ha presentat el protocol nou en el qual teòricament deuria haver treballat".

Davant la multiplicació de contagis i per a evitar tanta demora en les substitucions, CSIF exigeix que siga real la convocatòria de tres adjudicacions ordinàries a la setmana més una altra extraordinària per a places de difícil cobertura i que s'afigen més si la necessitat de docents així ho requereix.

Sobre aquest mateix tema, ANPE denuncia que la Conselleria "no ha previst un protocol de substitucions a docents de baixa per covid ni ha plantejat la realització de PCR o test d'antígens a tota la comunitat educativa".

El sindicat considera que "no s'han adoptat les mesures necessàries i suficients per a garantir la tornada a les aules de manera segura", ja que "no s'ha realitzat un PCR o un test d'antígens a tota la comunitat educativa de manera prèvia a la seua incorporació".

ANPE també retrau "la falta de previsió de la Conselleria a l'hora de cobrir les baixes més que esperades a causa de l'alta incidència de la covid-19". Lamenta que "no s'ha elaborat ni engegat cap protocol que permeta substituir el personal de baixa que vaja a faltar al seu lloc de treball des de hui a causa d'estar patint la malaltia i serà a partir de hui quan aquestes baixes es notifiquen i s'engegue el procediment ordinari de substitucions que, amb sort, permetrà disposar de substituts el dimecres o el divendres com molt ràpid".

Des de FSIE-CV, sindicat majoritari en la xarxa concertada, declaren que "molts centres escolars han començat hui les classes sense material de seguretat (mascaretes) per als docents".

Demanen, a més, que "s'accelere la inoculació de les tercera dosi per a tots els docents i els alumnes de 5-8 anys" i "establir permisos retribuïts o baixes laborals per a l'atenció de fills i afavorir el teletreball de manera que es permeta la conciliació familiar i laboral sense penalització per al treballador".