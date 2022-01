L'Ajuntament de València impulsa una campanya per a promoure continguts en valencià a les xarxes socials

20M EP

NOTICIA

L'Ajuntament de València, a través del Gabinet de Normalització Lingüística, ha engegat una nova iniciativa per a la promoció del valencià a les xarxes socials. Aquest programa, anomenat 'Més que un like!', pretén difondre l'exemple d''influencers' que elaboren continguts en valencià i el seu "èxit" a les xarxes que "demostra que no cal renunciar a la llengua pròpia per a triomfar amb les seues publicacions".