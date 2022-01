Compromís anima a la ministra de Transports a acudir amb tren de Rodalies a la seua pròxima reunió a València

"Viure en les seues pròpies carns les aventures de mobilitat a les quals s'enfronten els ciutadans dels territoris perifèrics, els trasbords, els trams amb autobús i les cancel·lacions pot ser una sana forma de submergir-se en els problemes que viuen els usuaris. Tal vegada així entendrà millor les causes de la pèrdua de milions d'usuaris que viuen les nostres rodalies", ha assenyalat Mulet en un comunicat.

El senador confia que la nova titular de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana "no acudisca a la cita amb un nou Powerpoint, com van fer els seus antecessors, sinó amb una data per a la recuperació de les freqüències i la dignitat del servici perdudes".

Mulet ha recordat que en l'actualitat circulen menys de la meitat dels trens entre Castelló i València "el que permetria, amb el trasllat dels maquinistes amb plaça assignada a Castelló després de l'últim procés de mobilitat en l'empresa, assumir les càrregues de treball dels trens cap al Maestrat, és a dir les quatre freqüències que resten per a completar l'oferta de servicis precovid".

En la seua opinió, "ja no hi ha excuses ja que, en teoria, amb la incorporació d'aquests maquinistes, es podria cobrir el servici, ja que el restabliment del tram danyat de Massalfassar en la línia C6 Castelló-València seguirà així durant un mínim de tres mesos", ha argumentat.

El senador ha recordat que la coalició està demanant des de fa mesos la recuperació de totes les freqüències perdudes amb el Covid i lamenta que "el Govern s'empara per a justificar-ho en la baixa demanda".

Segons Mulet, "hauria de caure'ls la cara de vergonya castigant a la gent amb pocs trens en pandèmia i justificar-ho en una escassa demanda que s'han guanyat a pols. Per a recuperar credibilitat han d'invertir i, si no són incapaços de fer-ho millor, transferir les competències i els diners. Una cosa així seria impensable en les altres dos ciutats i urbs més poblades de l'Estat. Els últims governs s'estan caracteritzant pel seu maltractament i càstig al nostre desenvolupament i la seua manifesta incompetència", ha incidit Mulet.

La coalició ha titlat de "lamentable" l'actuació de l'Executiu "reduint les freqüències de trens que en alguns casos estaven declarades com a Obligacions de Servici Públic, en un context en el qual es demanava augmentar distàncies i en tota Europa s'incrementaven les freqüències, mentre la xarxa valenciana estava sumida en el caos, amb constants cancel·lacions i demores i tancava línies amb Conca, precisament l'any Europeu del Ferrocarril", ha remarcat.

CAMPANYA #TRENCANCELADO

Compromís denuncia la situació dels trens valencians a través de la campanya #trencancelado. Després d'aquesta acció, el Senat va debatre la millora dels trens en el Maestrat i recentment la transferència de les rodalies a la Generalitat, amb el rebuig dels socialistes, "tot i tractar-se d'una demanda compartida", ha lamentat Mulet.

A més, recorda que també han reclamat el cessament de l'ex-delegat del Govern i actual coordinador de Rodalies, Juan Carlos Fulgencio, "per l'empitjorament evident del servici des del seu nomenament", conclou el comunicat.