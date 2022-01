Cvirus.- La Comunitat Valenciana rep 138.690 vacunes, 72.000 d'elles dosis pediàtriques

Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat custodiaran el seu trasllat als punts de vacunació habilitats a les províncies d'Alacant, Castelló i València.

Sobre aquest tema, la delegada del Govern, Gloria Calero, en el seu compte oficial ha penjat un tuit animant a la vacunació: "Seguim vacunant-nos. Seguim avançant en la lluita contra el virus #COVID19!"

La Comunitat Valenciana reprèn aquest dilluns, coincidint amb el retorn presencial a les aules, la vacunació pediàtrica en els centres escolars. L'operatiu, coordinat per les Conselleries de Sanitat i d'Educació se centrarà en l'alumnat de 5 a 8 anys. També s'immunitzarà a l'alumnat d'entre 9 i 11 anys que no es va poder vacunar abans de Nadal per estar confinat, no tindre llavors l'autorització dels pares o tutors o per qualsevol altre motiu.

Així mateix, a més de la vacunació programada, Sanitat ha habilitat aquesta setmana quasi una vintena de punts mòbils en diversos municipis de la Comunitat Valenciana per a administrar sense cita primeres i segones dosis i oferir noves oportunitats als qui no van poder immunitzar-se en el seu moment o els qui tenen pendent iniciar o completar el procés.