Cvirus.- El Clínic de València busca voluntaris per a l'assaig clínic fase III de la vacuna d'HIPRA

Per a participar a l'estudi, els voluntaris han d'haver rebut almenys una vacuna d'AstraZeneca, Janssen, Pfizer o Moderna o haver passat la Covid-19 en algun moment.

Les persones interessades han d'omplir un formulari i enviar un email a evacunacovid_hcv@gva.es. Una vegada es reba l'autorització per a iniciar l'assaig, que està previst per a mitjan gener, es contactarà amb els voluntaris per a explicar-los "amb detall" en què consisteix aquesta fase.

Des del centre, recorden que el voluntari és "una figura clau en qualsevol investigació mèdica" ja que permet "seguir avant amb un projecte tan ambiciós com el desenvolupament d'una vacuna contra la Covid-19".

De rebre aquesta autorització, HIPRA iniciarà aquesta fase en la qual necessita 3.000 voluntaris i que es durà a terme en 15 hospitals espanyols i també d'altres països com Portugal i Itàlia, segons les informacions de l'empresa. Així, la previsió és tindre la vacuna en el segon trimestre d'aquest 2022 amb una capacitat de producció de 600 milions de dosis, xifra que podria doblar en 2023.

L'hospital Clínic ja va participar al novembre en l'estudi d'HIPRA en fase IIb. En eixe cas, es buscaven voluntàries majors de 18 anys que hagueren rebut la vacuna Comirnaty de Pfizer-BioNTech contra la Covid-19 com a mínim 6 mesos amtes.

Aleshores, els voluntaris van rebre una dosi de reforç de la nova vacuna en investigació o d'una vacuna ja comercialitzada i se'ls ha fet un seguiment de fins a un any per a conéixer la seua seguretat i la seua resposta (immunitat).

L'estudi està sent avaluat pel Comité d'Ètica de l'Hospital Clínic de Barcelona i per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) amb la participació de diferents hospitals espanyols.