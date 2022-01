Cvirus.- La Comunitat seguirà el criteri de Sanitat de no fer quarantenes de l'aula completa fins als 4 positius

Així ho ha confirmat en roda de premsa el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de l'acord que van aconseguir la setmana passada els representants del Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes.

En concret, es recomana quarantena per a tot el grup sempre que es donen cinc casos o més d'infecció activa en un aula o afectació del 20% o més dels alumnes de la classe en un període igual o inferior a set dies.

Puig ha defès que la situació sanitària actual obliga a "canviar la dinàmica" i les mesures de protecció, ja que la propagació de la variant ómicron és diferent a la de delta l'any passat, quan hi havia més hospitalitzats.

"Cal canviar les regles del joc perquè ha canviat l'acció de la pandèmia", ha subratllat, i ha posat com a exemple que abans es confinaven aules senceres amb un o dos casos positius i després tots els alumnes donaven negatiu.

D'altra banda, preguntat per la decisió de Catalunya d'oferir als alumnes la possibilitat de realitzar-se un test d'antígens gratuït quan hi haja un cas positiu en el grup de convivència estable, s'ha limitat a afirmar que "hi ha molts experts que no aconsellen fer aquest tipus de decisió".

TORNADA AL COL·LE SENSE "PROBLEMES GREUS"

Després de la volta al col·le d'aquest dilluns, Puig ha indicat que encara no disposa de dades de la incidència en les aules, encara que ha assegurat que no té constància de "problemes greus" en les primeres hores. Ha assenyalat a més que les conselleries de Sanitat i Educació estan coordinades i "posaran les mesures pertinents per a garantir que tornada a classe siga de la millor manera possible".

Dit açò, ha insistit que la Generalitat sempre ha advocat per que la tornada a classe fora presencial, perquè "durant aquests mesos les aules han sigut un espai segur", i ha agraït l'esforç de professors i pares. Ha destacat que un "altíssim" percentatge de docents ja tenen la dosi de reforç i ha garantit que en els pròxims dies s'administrarà als quals falten.

També ha recordat que aquest dijous 13 començarà la vacunació dels xiquets de més de 5 anys, per la qual cosa ha confiat a aconseguir la "vacunació definitiva" de professors i alumnes durant aquest mes perquè "el virus siga molt menys dramàtic en la seua afecció".