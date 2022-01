Yllana inaugura el 2022 en Rambleta amb una "mirada divertida" sobre el món de la gastronomia

L'espectacle, que estarà en cartell els dies 14, 15 i 16 de gener,se centra en un xef de gran prestigi que ha perdut la inspiració i que ha de confiar en un absurd equip de cuiners per a crear una recepta espectacular i nova i així mantindre les estreles del seu restaurant.

Al mateix temps, fa un recorregut per diferents facetes del món de la cuina, com a nostra relació amb els aliments que ingerim, els animals que ens alimenten, les diferents cuines i sabors del món.

'Chefs' és una idea original de Yllana, amb direcció artística de David Ottone i Fidel Fernández, i protagonitzada per César Maroto, Carlos Jano, Rubén Hernández, Susana Cortés i Antonio de la Fuente (en alternança), els qui realitzen "un treball brillant sobre l'escenari parodiant un dels temes més de moda".

La companyia que formen Marcos Ottone, Juan F. Ramos, Joe O'Curneen, Fidel Fernández i David Ottone, qualificats per la crítica com a "autèntics genis de la comèdia", torna al centre cultural amb el mateix espectacle amb el qual va omplir el teatre durant tres dies l'any 2017, per a embolicar-la de nou amb la seua inconfusible gestualitatde clown canalla.