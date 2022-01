Benjamí Mompó es postula a Joves Socialistes per a "posar en valor a una generació responsable"

Una candidatura que ja va ser anunciada diumenge passat en xarxes socials després del Comité Nacional de JSPV. "El meu propòsit és continuar creixent i sent l'organització referent per a la joventut valenciana, i per açò presente una candidatura de consens, on capiem tots i totes", ha manifestat durant la formalització.

Mompó, de Sueca (València), ha reivindicat la necessitat d'afrontar els reptes als quals s'enfronten actualment els joves, com la precarietat, l'emergència climàtica o els discursos d'odi, arreplega la formació en un comunicat.

"Hem de posar en relleu la importància de polítiques públiques que situen la joventut al centre del debat", ha urgit, destacant la transcendència de Joves Socialistes per a aportar solucions en matèries com la salut mental, l'ocupació juvenil o la falta d'habitatge a preus assequibles.

A més, el precandidat ha posat en valor el treball de les agrupacions comarcals i locals per a millorar la vida de la joventut, per la qual cosa ha mostrat la seua intenció de potenciar l'acció de JSPV amb la creació de noves agrupacions i de fomentar el debat d'idees entre la militància.