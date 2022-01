L'Ajuntament de València localitza 2 milions d'euros de dipòsits no reclamats, alguns des de fa vint anys

En el llistat que han realitzat els tècnics de la Regidoria d'Hisenda apareixen des de xicotetes garanties d'uns pocs euros fins a sumes que pràcticament aconsegueixen els 300.000 euros corresponents a dipòsits d'empreses, ha detallat aquesta administració local.

L'edil d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha explicat que davant aquesta situació, la seua regidoria ha procedit a publicar en la web municipal i en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) totes les fiances registrades.

Sanjuán ha assenyalat que en cas que els seus propietaris no demanen la devolució, eixos diners es destinarà a finançar "programes dirigits a promoure la millora de les condicions educatives de les persones amb discapacitat".

"A l'Ajuntament de València estem millorant els nostres sistemes de compatibilitat, portant-los al segle XXI i això ens està permetent ja recuperar diners per als valencians i les valencianes. En aquest consistori hi havia més de 2 milions d'euros en dipòsits, alguns dècades, que mai havien sigut revisats per les anteriors corporacions i que tampoc havien sigut recuperats per les empreses o els particulars que els havien depositat", ha manifestat.

Borja Sanjuán ha indicat que "l'aplicació del Projecte Calma, el nou sistema de gestió econòmic financer que ha entrat en funcionament en 2022, ha permès la localització de tots aquests dipòsits que es van produir durant anteriors corporacions i que no havien sigut revisats anteriorment".

"COM DIU LA LLEI"

"Per açò, en aquest trànsit cap a un nou programa, allò que hem fet és publicar tots aquests dipòsits perquè els interessats puguen reclamar-los si tenen dret a açò. En cas que aquests 2 milions d'euros no tinguen reclamants, els destinarem, com diu la llei, a polítiques educatives que ajuden persones amb discapacitat", ha exposat.

"Dos milions d'euros que estaven senzillament oblidats pels anteriors governs, que van a ser recuperats i en una gran part, destinats a les persones que més ho necessiten", ha insistit l'edil.