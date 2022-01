Denuncien insults racistes a una mare i la seua filla a la Plaça de l'Ajuntament de València

Els fets, que ja han sigut denunciats davant la policia, van ocórrer en la vesprada del passat dimecres, 5 de gener, després de la cavalcada de Reis, quan la dona i la seua filla es trobaven a la pista de gel i els pares d'una altra xiqueta van començar a increpar-les amb insults com a 'Negra de merda' o 'La teua filla té cara de perillosa i fastigosa', ha explicat Mohamed Mboirick, portaveu d'Unión Africana.

Mboirick ha lamentat aquest "atac racista i summament denigrante" per part d'una família que, com ella, estava gaudint de la pista de gel juntament amb els seus fills i ha volgut agrair a la resta de persones allí presents que isqueren en defensa de la dona i la seua filla, cridaren a la Policia i fins i tot bloquejaren el pas als pares que les havien insultat fins que l'arribada dels agents. Diversos testimonis es van oferir per a donar el seu testimoni en cas de juí, ha agregat.

Després del succés, la mare va cridar a la federació "molt nerviosa" per l'ocorregut i Mboirick la va acompanyar a interposar la denúncia l'endemà. La xiqueta també "està molt nerviosa i trista" i pregunta per què insulten les persones negres, ha relatat.

Precisament els insults racistes contra aquesta dona i la seua filla de 10 anys han portat a la federació Unión Africana a Espanya a convocar una concentració diumenge que ve, 9 de gener, en el mateix lloc on es va produir l'incident, per a mostrar la seua repulsa.

"Ja que no podem deixar passar un afront tan dur. Frases tan desgraciadament conegudes com a 'Negra de merda per què no et vas al teu país' continuen sent desgraciadament habituals. No hem de deixar de mostrar el nostre rebuig pels insults abocats contra una dona amb els seus fills. Mostrem units i unides la nostra repulsa i la nostra solidaritat amb la nostra companya", reivindiquen des de la federació.