Cvirus.- Baldoví: "Els preus dels test d'antígens no poden fluctuar com si fora la Borsa"

Per al seu portaveu en el Congrés, Joan Baldoví, no és ni just ni ètic que els preus dels test d'antígens fluctuen "com si fóra la Borsa" especulant amb un producte sanitari de primera necessitat de primera necessitat aquests dies per a evitar la propagació de la COVID-19.

Baldoví, en un comunicat, defèn així la regularització del preu d'aquests test per a ajudar a descongestionar l'Atenció Primària i els hospitals espanyols en plena sisena onada de pandèmia.

Sobre aquest tema, el diputat valencià recorda que mentre a Europa hi ha països que "pràcticament els regalen", a Espanya estan a la venda a uns "preus abusius" que arriben a diferenciar-se fins a un 102% depenent de la farmàcia, com va constatar FACUA-Consumidores en Acción.