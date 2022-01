El PPCV retrau el "silenci" de Puig a les declaracions de Garzón i els casos d'abusos a menors tutelats

Així ho ha denunciat després del comité de direcció del partit, que ha acordat portar a les Corts tant la petició de dimissió de Garzón com la d'obrir una comissió d'investigació sobre la gestió de menors tutelats. És la tercera vegada que els 'populars' demanen aquesta comissió, després d'intentar-ho sense èxit en 2020 i 2021.

En primer lloc, Mazón ha confirmat que el PP demanarà en el parlament autonòmic i en els ajuntaments una declaració a favor de la dimissió de Garzón per les seues paraules sobre la mala cura dels animals a les macrogranges, unes declaracions "lamentables, nocives, irresponsables i irreflexives per a la ramaderia i la indústria càrnica a nivell nacional i especialment a la Comunitat amb 1,5 milions de caps de bestiar".

"Garzón no pot seguir ni un minut més", ha urgit, criticant que "no és la primera vegada que el ministre de Consum d'Espanya parla contra el consum de productes espanyols". També li ha acusat d'anar en contra dels interessos valencians "com ja va fer dient que el turisme era una indústria que no aportava valor afegit".

Davant les declaracions de Garzón, Mazón ha enlletgit a Puig (PSPV) que "no se li ha escoltat encara" una valoració, a diferència d'altres presidents autonòmics "de diferent signe polític" que sí han eixit a defendre al seu sector ramader com els socialistes Emiliano García-Page (Casella-La Manxa) o Javier Lambán (Aragó).

En segon lloc, ha confirmat que el PP sol·licitarà "immediatament" una comissió d'investigació sobre menors tutelats a Les Corts, a tenor de les dades de l'informe del Síndic de Greuges transcendit aquesta setmana que entre el 20 de juny de 2020 i el 20 de juny de 2021 va haver-hi 175 menors del sistema de protecció de la Generalitat van patir abusos.

Així ha acusat el també president de la Diputació d'Alacant al tripartit del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) de negar-se a investigar la gestió de menors tutelats, a més de retraure que "el seu argument és que hi ha menors de primera o de segona en funció de si el seu règim de tutela és familiar o residencial".

Després de reiterar que "tothom vol saber què ha succeït amb Maite, la xiqueta abusada per l'ex-marit de la vicepresidenta" i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, "menys Ximo Puig", ha recalcat que els 175 menors són "dades de la Conselleria" arreplegades pel Síndic. "No hi ha manipulació", ha subratllat després que Puig censurara fa uns dies la "utilització partidista" de l'oposició dels casos de menors tutelats que han patit abusos.

Per tot açò, s'ha preguntat "què ha de passar" perquè s'active aquesta comissió i ha exigit saber si "la Generalitat ha reaccionat, ha pres cartes en l'assumpte, ha obert una investigació o ha reforçat els protocols". I allò més greu, ha advertit, és que "encara hui la Generalitat tutela a aquests menors", per la qual cosa ha acusat Puig de fer "oïdes sordes" i faltar a la seua responsabilitat.

"OLTRA NO POT SEGUIR NI UN MINUT MÉS"

Sobre si també demanaran la dimissió d'Oltra (Compromís), Mazón ha afirmat que "totes les actuacions justifiquen sobradament la desaparició de Mónica Oltra en la Generalitat". "No pot seguir ni un minut més, tampoc el silenci còmplice de Puig", ha abundat, per a assegurar que "és un assumpte transversal en la Generalitat que afecta directament a Ximo Puig".

D'altra banda, davant el retorn a les aules dilluns que ve en plena sisena onada, ha reiterat les queixes per "l'absència de material de protecció com va prometre (Vicent) Marzà", conseller d'Educació, i per la falta de punts gratuïts de PCR i test d'antígens. Ha advertit així que ni els xiquets ni els professors estan protegits i ha acusat el Consell de no treballar per no convocar aquest divendres el ple de govern setmanal.