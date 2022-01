L'Hemisfèric conjumina música i astronomia en el cicle 'Las Nocturnas de invierno'

Es tracta un viatge en el temps per a conéixer l'exoplaneta més antic i fins i tot sobrevolar mons de foc i gel. S'explicaran històries mitològiques i curiositats de l'astronomia com el naixement, evolució i mort de les estreles o alguns dels planetes més estranys.

Les sessions estan guiades per la narració de personal educador i es mostraran llocs fascinants del cel hivernal com algunes de les nebuloses més brillants. Així, en Canis Major es contempla una agrupació estel·lar formada per centenars de components i en Ursa Major es mostra la majestuosa dansa còsmica que protagonitzen Mizar i Alcor.