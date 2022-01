Detingut un home amb ordre d'allunyament que va acudir a l'hospital on va donar a llum la seua ex-parella

La detenció s'ha dut a terme aquest mateix dimecres de matí per part d'agents del grup GAMMA i de la quarta i cinquena Unitat de Districte de la Policia Local de València.

Segons han assenyalat a Europa Press fonts de la Policia Local, l'arrest ha sigut possible gràcies al seguiment "exhaustiu" que es realitza de les víctimes de violència de gènere, a través de telefonades i indagacions. Els agents han advertit la presència de l'home en el centre hospitalari, per la qual cosa ha quedat detingut com a presumpte autor de trencament de mesura judicial.

Des de la Policia Local s'ha subratllat que el seguiment de les víctimes no es limita a la pròpia dona sinó que també abasta a l'entorn, a la família i a les seues circumstàncies, com en aquest cas, la qual cosa ha permès la detenció del presumpte autor dels fets.