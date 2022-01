La Guàrdia Civil intercepta un transport amb més d'1.100 perdius destinades a la caça il·legal

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, després d'una investigació per part de la Patrulla de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil de la Comandància València, la vesprada del passat dia 14 de novembre, en col·laboració amb la Patrulla de Protecció de la Naturalesa la Guàrdia Civil de Benaguasil, es va donar l'alt reglamentari a un camió procedent de la província de Lleida.

Els agents van procedir a la identificació dels ocupants del vehicle. En la part posterior del cotxe van trobar 92 caixes de cartó que albergaven 12 aus cadascuna, fins a sumar un total d'1.104 perdius. Les caixes no portaven aigua ni menjar per a les aus, que podrien haver mort.

Durant la investigació, els agents van esbrinar que la intenció dels ocupants del camió era soltar les perdius en un vedat del terme municipal de Xiva, el president del qual de forma prèvia suposadament havia permès aquesta acció sense els permisos reglamentaris.

Els autors han sigut denunciats per la manca de la guia d'origen i sanitat pecuària, de l'autorització per a transportar animals vius i del certificat de desinfecció del vehicle, així com també per no portar aigua ni menjar per a les aus.

Igualment, el president del vedat no va mostrar als agents la preceptiva resolució de la Conselleria competent en matèria cinegética que autoritzara l'adquisició i solta de l'aus. Gràcies a aquesta intervenció s'ha pogut evitar les possibles conseqüències perjudicials per a la fauna autòctona de la zona.

Els fets han sigut posats en coneixement de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana (Seccions de Ramaderia i de Caça i Pesca).