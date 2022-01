CaixaBank reparteix més de 2.700 regals de Nadal a xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana en situació de pobresa

En aquesta cinquena edició del programa, CaixaBank ha comptat amb la participació de milers d'empleats, clients de l'entitat i integrants del programa de Voluntariat. De la mà de 452 entitats socials, durant tres setmanes s'ha coordinat la recepció de les cartes elaborades pels xiquets i xiquetes, l'entrega d'aquest a tots els participants, així com la gestió de l'entrega de regals a través de les oficines CaixaBank perquè tots tinguen un detall al llarg de les festes.

Amb els més de 26.400 regals repartits en aquesta edició, l'entitat financera ha superat els 96.000 regals distribuïts al llarg de la iniciativa "El Árbol de los Sueños", la primera edició dels quals es remunta a l'any 2017. L'objectiu de l'entitat s'ha focalitzat a fer realitat els desitjos de tots els xiquets i xiquetes vinculats a entitats socials que lluiten contra pobresa infantil de totes les comunitats autònomes, com les adherides al programa CaixaProinfancia de Fundació "la Caixa". Entre les organitzacions col·laboradores destaquen Creu Roja, Cáritas, Secretariado Gitano o Save the Children, així com els servicis socials de nombrosos municipis i xicotetes entitats d'àmbit local.

A la Comunitat Valenciana, "El Árbol de los Sueños" s'ha organitzat en col·laboració amb Cáritas, Creu Roja, Inpavi, Save the Children i Secretariado Gitano. A més de clients i empleats de CaixaBank, s'han sumat a l'acció solidària més de 60 empreses clients de l'entitat financera a la Comunitat Valenciana que han participat acollint arbres dels somnis en les seues seus i han implicat també al seu torn als seus empleats i clients.

Per cinqué any consecutiu, CaixaBank ha pogut arribar a milers de xiquets i xiquetes amb dificultats. A més, en aquesta edició, CaixaBank ha comptat també amb la col·laboració d'El Corte Inglés. Així, fruit de l'acord entre les dos entitats, El Corte Inglés ha donat 438 regals a la campanya que, canalitzats a través de Creu Roja, han anat destinats a refugiats a Espanya que no han tingut l'oportunitat d'escriure la seua carta.