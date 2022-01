Sánchez dona més poder als territori en permetre'ls triar el terç del Comité Federal que havien de votar els militants

A més, aquest divendres, la direcció socialista aprovarà en la primera reunió que tindran aquest 2022 -que serà semipresencial per la pandèmia- l'adaptació del Reglament Federal als Estatuts eixits del 40 Congrés.

Segons aquests nous estatuts, els territoris han de triar dos terços del Comité Federal, mentre que l'altre terç va ser triat en l'últim Congrés. D'aquesta manera, assumeixen l'elecció del terç del Comité Federal que havia de triar la militància mitjançant vot directe i que va quedar establit en el 39 Congrés Federal del PSOE de fa quatre anys.

En aquell moment, Pedro Sánchez es va presentar al Congrés com el candidat de la militància i com a mostra davant aquesta es va incloure en els estatuts l'elecció d'un terç per part dels afiliats del màxim òrgan de direcció entre congressos del PSOE.

Així, segons els estatuts aprovats en el 39 Congrés, 132 membres del Comité Federal, que es va establir com un terç del nombre total dels seus membres, van ser triats en aquell Congrés Federal mitjançant vot individual, directe i secret dels delegats del Congrés en llistes tancades i bloquejades.

Un altre terç d'aquest òrgan de direcció del PSOE, havia de ser triat pels Congressos Regionals o Nacionals, en funció del nombre de militants.

I l'últim terç dels membres del Comité Federal, s'havia de triar pel vot individual directe i secret dels i les militants del PSOE i afiliats/des directes". Els propis estatuts remetien a un Reglament posterior per a l'elecció d'aquests dos terços.

Eixe Reglament va establir en el seu article 214 que l'elecció es realitzaria per agrupacions provincials o agrupacions insulars i es va decidir garantir que totes elles explicaren, almenys, amb un membre triat per aquesta via.

Per a poder ser candidat i encapçalar una llista per a ser membre del Comité Federal es va fixar la necessitat d'obtindre l'aval del 3 per cent dels militants de l'agrupació provincial o insular o del 10 per cent dels membres del Comité Provincial o Insular ja triats en els Congressos previs d'eixe procés congressual.

El Reglament recalcava que l'elecció es realitzaria pel vot "individual directe i secret dels i les militants del PSOE i afiliats/des directes en llistes tancades i bloquejades". I establia com a data per a l'elecció el mateix dia que es triara al Secretari General regional o de nacionalitat i els delegats a eixe Congrés regional o de nacionalitat, utilitzant, a més, el mateix cens.

No obstant açò, fonts socialistes asseguren que eixe terç mai es va arribar a triar d'aquesta manera per part de la militància, és a dir, amb "vot individual directe i secret" dels afiliats del partit.

MÉS PODER D'ELECCIÓ Als TERRITORIS

Aquests estatuts de fa quatre anys van ser corregits en l'últim conclave socialista, el 40 Congrés, que es va celebrar a mitjan octubre a València.

El primer terç, en aquest cas 107 membres, van ser triats pel Congrés Federal mitjançant vot individual, directe i secret delsdelegats i delegades del Congrés en llistes tancades i bloquejades.

I els dos terços restants, han passat a ser triats pels Congressos Regionals, de Nacionalitat o Autonòmics, Provincials i Insulars pel "vot individual, directe i secret dels seus delegats/des", aplicant criteris de proporcionalitat corregida en funció del nombre de militants.

Se suprimeix així l'elecció directa d'eixe terç del Comité Federal que havien de triar els militants. I ara, el Reglament que aprovarà la direcció socialista aquest divendres, ha d'incloure també aquesta correcció per a adaptar-se als Estatuts eixits del 40 Congrés Federal.