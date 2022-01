Mislata declara dol oficial per la mort de la xiqueta i suspèn la Cavalcada i resta d'actes

Així ho ha indicat el consistori en un comunicat, en el qual declara dol oficial fins al divendres en la localitat i trasllada el condol de l'Ajuntament a la família i pròxims de la menor morta.

Com a conseqüència del sinistre van resultar ferits nou menors d'edat, d'ells, dos xiquetes de quatre i huit anys en estat greu, de les quals una ha mort i l'altra segueix hospitalitzada.

Segons ha detallat el consistori, s'estan practicant diligències policials i el cos especial de la Policia Científica ha obert una investigació per a aclarir els fets i determinar les responsabilitats, si les hi haguera, de l'empresa de muntatge de la fira.

L'Ajuntament ha posat a la disposició de la Policia Nacional tota la documentació administrativa sobre la instal·lació, que certificava el muntatge de les atraccions firals i que inclou el certificat d'inspecció anual de l'atracció; el certificat final d'instal·lacions emès per un enginyer col·legiat aportat per l'empresa que gestiona la fira, tal com exigeix la normativa vigent i segur de responsabilitat civil, declaració responsable, projecte i pla d'emergència.