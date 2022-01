Los médicos valencianos Manuel Miralles, Pedro Cavadas, Anna Lluch y Lucía Galán, entre los mejores de la lista Forbes

En la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular, la lista incluye al Dr. Manuel Miralles, que ejerce su labor en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València; en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora destaca el Dr. Pedro Cavadas (Hospital Nisa 9 d'Octubre de València); en Oncología aparece la Dra. Anna María Lluch (Hospital Clínico Universitario de València) y en Pediatría la Dra. Lucía Galán (Quirónsalud Gran Alacant).

En la lista Forbes de 2021, publicada hoy, figuran un total de 25 especialidades médico-quirúrgicas que van desde Cirugía Torácica, Oncología, Otorrinolaringología, Hematología o Cardiología hasta Ginecología y Obstetricia, Oftalmología, Endocrinología, Pediatría o Neurología, pasando por Alergología, Neumología, Traumatología u Oncología Radioterápica, entre otras.

En el listado de Forbes figuran médicos que desarrollan su actividad en más de 60 centros públicos y privados de gran parte del territorio español.

En la Comunitat Valenciana destacan cuatro médicos de especialidades diferentes que ejercen en centros como el Hospital Clínico Universitario de Valencia, el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, el Hospital Nisa 9 de octubre de Valencia o el Quirónsalud Gran Alacant.

En la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular, Forbes incluye al Dr. Manuel Miralles. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat de València (UV), se formó en Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Princeps d'Espanya de Barcelona y fue research fellow en la Washington University y clinical fellow in Vascular Surgery en el Barnes Hospital, ambas en EE.UU., allí obtuvo el certificado de la Educational Commission for Foreign Medical Graduates.

Ha ejercido como médico adjunto en el Hospital de Bellvitge de Barcelona, en el Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca y en el Hospital del Mar de Barcelona.

Desde 2015 es jefe de servicio de la Unidad de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital La Fe de Valencia y, desde 2008, profesor asociado en la UV y ha sido miembro del council de la European Society of Vascular Surgery y de la Section and Board in Vascular Surgery de la Unión Europea de Especialidades Médicas (UEMS).

Otro nombre que destaca, esta vez en la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, es el Dr. Pedro Cavadas. Su Unidad de Microcirugía y Cirugía Reconstructiva se encuentra en el Hospital Nisa 9 octubre de Valencia desde 2019. Junto a su equipo de cirujanos plásticos, Cavadas lleva a cabo cerca de 1.800 cirugías al año, dando soluciones a pacientes considerados "inoperables" o que han quedado con secuelas muy difícilmente reparables.

En su haber cuenta con múltiples intervenciones, entre ellas una operación pionera, manteniendo vivo un brazo amputado al conectarlo con las venas y las arterias de la pierna del propio amputado durante nueve días y reimplantándolo posteriormente; o el primer trasplante de cara que incluye lengua y mandíbula a un paciente de 43 años.

Además, este médico cuenta con su propia fundación, la Fundación Pedro Cavadas, creada en 2003 para proporcionar cirugía reconstructiva moderna a pacientes desfavorecidos de países africanos.

En Oncología, la Dra. Anna María Lluch se hace un hueco en el listado. Lluch es graduada por la UV, donde también se doctoró y en la que ha sido catedrática de Medicina y actualmente profesora emérita.

Su trayectoria profesional ha estado estrechamente vinculada al Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde ha atendido a más de 12.000 pacientes de cáncer de mama y ha sido jefa del Servicio de Hematología y Oncología. Actualmente es la jefa de Servicio de Hematología y Oncología Médica de este centro hospitalario.

Es investigadora principal del Grupo de Investigación de Biología en cáncer de mamá de la Fundación INCLIVA (Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunitat Valenciana) y es reseñable su contribución para identificar y evaluar marcadores tumorales que sirven como factores pronósticos y predictivos de respuesta terapéutica en el cáncer de mama.

Hasta la fecha, ha recibido varios galardones como la Medalla de Honor 2020 de la Xarxa Vives d'Universitats en reconocimiento a su compromiso con la ciencia, la cultura y la sociedad.

Por último, en Pediatría se encuentra la Dra. Lucía Galán. Pediatra, escritora y socia fundadora de Centro Creciendo, trabajó durante 15 años en distintos hospitales de la provincia de Alicante hasta que fundó el Centro Creciendo. Imparte conferencias por toda España y es colaboradora habitual en medios de comunicación. También atiende en el Hospital Quirónsalud Gran Alacant.

Ha recibido numerosos premios por su labor divulgadora y su compromiso con la evidencia científica y la información rigurosa. Un ejemplo es el Premio a la Mejor divulgadora de España que le otorgó la Organización Médica Colegial en 2018. Fue incluida en la lista Forbes 2019 en la categoría Best Influencers en Salud y tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales.

Además, es miembro del Consejo Asesor de UNICEF y pertenece a numerosas sociedades médico-científicas como la Sociedad Española de Pediatría, Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria.