Cs lamenta la "falta de previsió" del Rialto amb la Cavalcada de Reis a València i li demana "major sensibilitat"

Segons ha assenyalat Picó, "no ens cansarem de demanar-li a aquest govern municipal que tinga i demostre un major respecte i sensibilitat cap a les nostres festes i tradicions, i més encara, tractant-se d'un festeig tan esperat i entranyable per a tots els xiquets, com és la Cavalcada de Reis", ha indicat en relació a la decisió del govern del Rialto de celebrar una cavalcada estàtica en la Plaça de Bous, a la qual únicament es pot assistir amb entrades gratuïtes a través d'una web disposada pel consistori.

Sobre aquest tema, el portaveu del grup, Fernando Giner, ha agraït a l'edil de Cultura Festiva, Carlos Galiana, les invitacions, però les ha rebutjat: "Considerem que no hem d'acudir convidats quan tants valencians s'han quedat sense entrada. Per favor, posa les nostres invitacions a la disposició dels valencians", ha demanat en un missatge en el seu compte de Twitter.

"Desitgem que demà els actes a la Plaça de Bous es desenvolupen amb les màximes condicions de seguretat i que els qui han pogut obtindre una entrada gaudisquen d'aquesta data tan assenyalada. Potser, amb una major previsió, molts més xiquets podrien haver gaudit de veure en persona als Reis Mags", ha manifestat Picó.