Atur.- CCOO PV celebra la recuperació d'ocupació "en temps rècord", tot i que alerta de la temporalitat

Com a nota negativa, incideix en el fet que nou de cada deu contractes siguen temporals, la qual cosa afecta de manera "més incisiva" a dones i joves.

És una tendència que el sindicat espera que comence a canviar amb la recent reforma del mercat de treball, que "començarà a limitar l'abús de contractació temporal i bona part de les persones que la pateixen guanyaran en estabilitat".

L'eliminació de la modalitat del contracte d'obra i servici i el reforç de la causalitat, així com la limitació de la durada dels contractes temporals, novetats establides pel recent acord, han de desplaçar el seu juí bona part del que actualment és contractació temporal cap a la indefinida.

L'objectiu de CCOO PV és que l'abús i ús fraudulent de fórmules temporals es veja limitat també per l'efecte dissuasori de la intensitat en el règim sancionador, una altra de les novetats significatives de la reforma.

En general, respecte a la baixada de l'atur, defèn que els ERTO i la resta de mesures de tipus expansiu implementades en el marc del diàleg social s'han demostrat eficaces, un fet que contraposa al "rotund fracàs de la gestió de l'anterior crisi, marcada per l'austeritat i una reforma laboral imposada que, afortunadament, ja ha passat a la història".

També ressalta que tots els sectors contribueixen a la creació d'ocupació, encara que en un mes com a desembre, el creixement s'explica en bona mesura per l'augment significatiu d'ocupació en el sector servicis, molt condicionat per les campanyes nadalenques. El major nombre de contractes es formalitza en els servicis (109.677), per davant de la indústria (24.653), l'agricultura (22.542) i la construcció (6.354).

"Les dades evidencien que es consolida la tendència de la recuperació de l'ocupació en la nostra autonomia, on es crea ocupació a un ritme notablement més alt que en el conjunt de l'Estat", resumeix Juan Carlos Gallart com a secretari d'Ocupació de CCOO PV.