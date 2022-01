Cvirus.- Sanitaris alerten que "el col·lapse" de primària arribarà als hospitals i demanen més personal i restriccions

En eixe sentit, el secretari general de CESM, Víctor Pedrera, ha constatat, en declaracions a Europa Press, que "la situació és de tal nivell de càrrega" que s'haurien d'adoptar mesures restrictives que "disminuïsquen l'augment de contagis tan ràpid i de tal magnitud que s'ha produït aquestes dos o tres setmanes".

Així, assenyala que la situació és "caòtica" amb consultes "desbordades amb 70 i més pacients per metge, amb menys de dos minuts per pacient, amb telèfons de citació bloquejats i consultes a més de 15 dies".

Sobre aquest tema, recalca que van advertir que "aquest col·lapse" es produiria degut a les circumstàncies habituals de final d'any -desembre i gener tenen molts festius i concentra l'atenció en centres de salut en menys dies, els professionals han de liquidar els seus dies lliures i hi ha més patologies respiratòries- amb la pandèmia hi ha "un important nombre de sanitaris immobilitzats". D'aquesta manera, els centres tenen un 60-70% de la seua plantilla habitual "quan haurien d'estar al 130% com a mínim".

Malgrat açò, "no han fet res per a pal·liar la situació i ens veiem com ens veiem" i els anomenats contractes covid "amb prou faenes reforcen 150 metges i una desena de pediatres a tots els centres de salut". "L'administració no s'ha donat compte que el problema radica principalment en la falta de metges, no d'altres categories professionals, perquè de res serveix posar més personal per a agafar el telèfon si el metge no té temps per a atendre la demanda", apunta.

A més, adverteix que el següent pas "inevitable" seran les urgències hospitals ja que si primària "no té recursos per a atendre la demanda aquests servicis seran els següents a pagar les conseqüències". De la mateixa manera, assenyala que encara que aquesta sisena onada afecta menys a l'hospitalització "es ressentirà també ja que les incidències són tan altes que un percentatge de pacients requerirà ingrés i per tant afectarà a les unitats de crítics".

De la mateixa manera, el secretari d'Acció Sindical autonòmic de SATSE, Carlos Buchó, atribueix aquesta situació "catastròfica" a no haver pres "mesures contundents" abans de Nadal i ha exigit que s'apliquen ja restriccions al contacte social perquè "el prioritari és tallar la transmissió comunitària del virus". Així, qüestiona que no s'hagen adoptat "per motius econòmics" ja que els negocis "també es ressenten de les baixes laborals i de les quarantenes".

De la mateixa manera, alerta que com l'entrada al sistema està "col·lapsada" i "la gent que no pot esperar dos o tres setmanes a ser vista se'n van a urgències hospitalàries". Així, apunta que dels 400 llits UCI "reals" que hi ha a la Comunitat la meitat ja estan ocupats per pacients covid.

A més, alerta que el pic no arribarà fins a dins de dos o tres setmanes o fins i tot a la fi de gener perquè "el rècord de contagis que s'estan registrant, 22.832 casos en tres dies quan el diumenge amb prou faenes es comuniquen resultats, encara no registra els contagis de nit de Cap d'Any, que es començaran a notar entre hui i demà".

CIRCUITS RÀPIDS DE PCR

Buchó assenyala que "s'ha perdut del tot la traçabilitat dels casos" i que "només es computen els contactes més sensibles". Per açò, reclama traure els recursos dels centres de salut establint proves ràpides en cadena, com els circuits amb cotxe que ja es van engegar en onades anteriors.

De la mateixa manera, el vicepresident de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (SoVaMFiC), Javier Blanquer, ha assenyalat que l'Atenció Primària està en una situació de "caos i de sobrecàrrega" perquè "manca de les ferramentes necessàries per a donar resposta", la qual cosa "afecta a l'atenció dels pacients".

Per la seua banda, els professionals estan "sobrepassats" i els porta a tindre una sensació "decebedora" per no poder donar resposta. No obstant açò, ha apuntat que "no és una cosa nova, sinó que és així des de fa temps perquè no s'està donant una solució preventiva ni proactiva".

Preguntat per si demanen també restriccions, ha assenyalat que cal "reinicialitzar la gestió de l'Atenció Primària perquè açò no seguisca passant". "La resta és política i les mesures que es prenen no són per criteris sanitaris sinó soci-sanitaris-econòmics", ha apuntat.

De la mateixa manera, el president de CSIF Sanitat, Fernando García, ha qualificar d'"aclaparadora i desbordada" la situació i ha advertit que els professionals estan "totalment exhausts". Així, ha constatat que "ja no és possible contactar amb els centres per la saturació de línies, cues interminables per a PCR i no hi ha atenció presencial", la qual cosa provoca que les altres patologies siguen "les grans oblidades". A més, l'augment "a l'alça" de contagis es veurà reflectit en les pròximes setmanes en la pressió hospitalària. Per açò, exigeix "més recursos ja".