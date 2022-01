Atur.- UGT-PV valora la baixada però insisteix a millorar la qualitat de l'ocupació

Al seu juí, el descens ha d'analitzar-se en el context que implica el que haja deixat d'aplicar-se des del 31 d'octubre la renovació automàtica de la demanda d'ocupació, una de les mesures adoptades pel Servei Públic d'Ocupació per la crisi de la COVID.

Per al sindicat, açò suposa que l'ajust de l'atur registrat, "la xifra real", es deixarà veure en els pròxims mesos. Quant a la contractació, tot i que registra una dada mensual "roïna", ja que s'han perdut més de 44.000 contractes, interanualment augmenta en quasi 20.000 respecte a 2020 i se situa en xifres per damunt de contractació del 2019, fins i tot de contractació indefinida.

Altra de les dades que valora positivament és que al desembre s'ha produït un major nombre de contractes indefinits que en 2019, encara que també temporals, la qual cosa comporta que la xifra de contractació temporal sobre el total de contractes indefinits no baixe del 90%.

UGT-PV destaca que creix l'afiliació respecte al mes i any anterior i que augmenta lleument la cobertura de prestacions respecte a novembre, encara que està "molt per sota" de la de fa un any.

Amb tot, detecta bretxes territorials com a conseqüència del teixit productiu instal·lat en cada zona, bretxes de gènere en parada (el 60% són dones) i en cotització, ja que el 45% dels cotitzadors són dones i ocupen el 40% dels contractes indefinits. Alerta a més que les bretxes "encara més greus" es registren en la població més jove, les taxes de la qual de contractació indefinida aquest mes no arriba ni al 7%.

Per tot açò, el sindicat torna a exigir polítiques que posen a les persones en el centre i garantisquen una ocupació digna i de qualitat i, encara que valora positivament l'acord per a la reforma laboral fruit del diàleg social, veu necessari seguir avançant en la negociació respecte al salari mínim de cara a propiciar un canvi en el model productiu que arribe a un mercat treballe que "actualment principalment està basat en la temporalitat".

També insta a utilitzar els fons europeus, en particular els fons pertanyents al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), per a abordar els canvis en el mercat de treball que reduïsquen aquestes bretxes i eliminen la precarietat laboral.