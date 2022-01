El PP exigeix Oltra que compense a les 33 entitats de persones amb discapacitat que han demanat crèdits per a funcionar

Elena Bastidas ha destacat que aquestes entitats "han hagut de recórrer a crèdits per a poder funcionar". "Els retards i impagaments a les entitats afectades posen en risc l'atenció a més de 200.000 persones necessitades", ha agregat.

La responsable 'popular', que ha comparegut davant els mitjans de comunicació per a parlar de l'execució de polítiques socials per part de l'Executiu autonòmic, ha afirmat que davant el "desistiment" de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, "són les pròpies entitats les que, a través de préstecs, financen el departament d'Oltra".

"Des de 2018 i fins avui la falta d'atenció del Consell a les entitats és constant i les ha obligat a recórrer per a finançar les seues despeses corrents i els seus programes a l'Institut Valencià de Finances (IVF) per a sol·licitar crèdits" amb la finalitat de "poder atendre als discapacitats de la Comunitat Valenciana", ha exposat la portaveu adjunta del PP. "Això ha suposat unes despeses que exigim a Oltra que es compensen", ha dit.

Bastidas ha manifestat que "la falta de gestió i de treball" en el Consell "passa factura a qui realitza una tasca extraordinària en la societat". "La descapitalització del sector ha suposat que aquests 33 col·lectius desembossen aproximadament 900.000 euros des de 2018 fins al moment present. Això significa que s'està posant en risc l'atenció a persones amb discapacitat", ha insistit.

Així mateix, ha subratllat que el PP "ha demanat reiteradament la creació d'un fons extraordinari per a ajudar aquestes entitats", al mateix temps que ha censurat "la incapacitat per a la gestió" de Mónica Oltra.

"No hi ha dret al fet que perille la cura de les persones amb discapacitat perquè Oltra no fa bé el seu treball. L'àrea de polítiques socials és complexa i delicada i necessita a algú al capdavant que tinga plena entrega, no a una persona més preocupada pel que puguen dir d'ella i pel seu futur polític".

Elena Bastidas ha considerat "urgent" que es compense amb la citada quantitat a les entitats que treballen amb les persones amb discapacitat. "És de justícia i no pot ser un càstig per a la gent que treballa amb la discapacitat. Desgraciadament, Oltra no està ni on ni quan se la necessita", ha criticat.

"Hi ha milers de valencians que pateixen la seua falta de gestió, sobretot, els més vulnerables", ha agregat la representant del PP, que ha valorat la "importantíssima tasca" que desenvolupen les entitats de les quals parla.

La portaveu adjunta ha avançat que el seu grup parlamentari presentarà una iniciativa "perquè eixes 33 entitats que treballen amb la discapacitat puguen ser compensades amb eixos 900.000 euros", corresponents "els costos que suposen els interessos i despeses de funcionament de la sol·licitud del préstec".

Bastidas ha detallat que eixa avaluació comença amb l'estudi realitzat per "les entitats que conformen el moviment Cermi CV", al mateix temps que ha indicat que "el 43 per cent de totes les operacions desenvolupades per l'IVF han tingut a veure amb entitats relacionades amb centres de menors i amb entitats que treballen amb la discapacitat".

"És una dada bastant alarmant que el 43 per cent de les operacions de l'IVF, un banc que se suposa que ha d'estar per a altres menesters, es destine a alleujar la falta de gestió d'Oltra", ha assenyalat.

La sotssecretària de Política Social del PPCV ha asseverat que escoltar a la vicepresidenta del Consell i titular de Polítiques Inclusives "recomanar sensibilitat al PP és com sentir a la madrastra de Blancaneus parlar del Dia de la Mare". "No deixa de ser xocant que siga ella la que parle de sensibilitat", ha apuntat.

MENORS TUTELATS

Després d'açò, ha afirmat que li produeix "verdader escàndol que l'única defensa que tinga Compromís, i en particular Iniciativa, siga a Oltra i no als 175 menors que han sigut abusats en règim d'acolliment residencial o familiar".

Bastida ha instat a la "reflexió" i ha demanat que "s'avaluen els protocols" per a veure "què està fallant" i anar "en benefici dels menors tutelats englobats en el sistema de protecció de menors de la Comunitat Valenciana". "Ha de preocupar que es produïsquen eixos abusos independentment del lloc" en el qual es registren, "dins o fora del centre", ha postil·lat.

La portaveu adjunta del PP, que ha qualificat d'alarmant el nombre de menors que està patint abusos dins o fora del centre" en el qual residixen, ha ressaltat la "obligació" política de "controlar i denunciar aquestes situacions". Ha recordat que el seu grup tornarà a demanar que Les Corts òbriguen una comissió d'investigació sobre la gestió de menors tutelats per la Generalitat.