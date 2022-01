Detingut a Elx per robar dos ordinadors que es trobaven dins d'un vehicle

Els fets van ocórrer el passat 17 de desembre, quan els agents van acudir, al voltant de les 20.45 hores, al carrer Doctor Caro on dos persones denunciaven el robatori dels seus dispositius, a més d'altres accessoris que estaven en el maleter, segons informa la Regidoria de Seguretat en un comunicat.

La dotació policial, després de comprovar la fractura de la finestreta del vehicle, va iniciar el seguiment de l'aparell des del mòbil mitjançant el servici de localització de la marca, la qual cosa va permetre situar l'última posició en moviment per Camí de los magros.

Així, es va donar avís a la resta de patrulles perquè iniciaren una batuda per la zona. Els agents, en col·laboració amb el propietari dels ordinadors, van aconseguir la seua situació i van detectar a dos persones amb una bossa de transport que coincidia amb la qual contenia el material sostret del vehicle.

Després d'adonar-se de la presència policial, els dos presumptes implicats es van separar, encara que la Policia va interceptar al que portava la bossa que coincidia, a més, amb la descripció donada. En el seu interior es va trobar tant el portàtil d'empresa de l'afectat com l'altre ordinador, valorat en 1.200 euros, juntament amb la resta dels accessoris.

Per a finalitzar, l'home va manifestar que l'equip informàtic li l'havia venut el seu acompanyant per 100 euros, per la qual cosa va facilitar les dades del mateix, que va ser immediatament detingut i traslladat a dependències policials.