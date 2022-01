Transició Ecològica aprova 218 plans locals de prevenció d'incendis forestals durant l'any 2021

La tramitació en els dos últims anys, amb 321 nous plans aprovats, ha fet créixer fins als 352, els municipis de la Comunitat Valenciana amb el document aprovat i vigent.

Aquesta xifra, que suposa el 67% del total i multiplica per 10 el nombre aconseguit en els 12 anys anteriors. Així mateix, s'espera rebre la resta dels 73 que queden, durant els mesos de gener i febrer de 2022, ha assenyalat el departament que lidera Mireia Mollà en un comunicat.

Dels plans aprovats en 2021, 95 pertanyen a la província de Castelló en la qual queden quatre municipis pendents d'aprovar el seu pla local de prevenció, 93 a la de València i 30 a la d'Alacant.

Per la seua banda, dels 352 plans locals ja desenvolupats a la Comunitat Valenciana, 122 pertanyen a municipis de la província d'Alacant, 131 a la província de Castelló i 199 a la de València.

La Conselleria de Transició Ecològica destinarà al llarg de 2022 un total d'1,6 milions d'euros per a l'execució d'infraestructures de prevenció d'incendis forestals contemplades en PLPIF aprovades. El passat any es va publicar la convocatòria d'ajudes 2021 per un import de 500.000 euros, que va subvencionar a un total de 25 ajuntaments.

Cal recordar que a la fi de 2015 hi havia 21 plans locals de prevenció d'incendis forestals aprovats, enfront dels 352 existents en l'actualitat, tenint en compte que és una obligació que marca la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana, a partir de 2005.

Per a aconseguir l'objectiu del 100% de municipis valencians que han de redactar i comptar amb plans locals de prevenció d'incendis forestals per als seus respectius termes forestals, la Conselleria va enviar, el passat mes d'octubre, una carta recordatoria a aquells municipis pendents de presentació, la qual cosa ha provocat que s'hagen presentat quasi 20 plans en aquests dos últims mesos.