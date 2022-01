Cvirus.- El COEV demana millor organització en centres de salut i vacunòdroms per a evitar la saturació de la Infermeria

Segons ha indicat l'entitat en un comunicat, "l'augment exponencial dels contagis Covid-19 i l'accelerat ritme de vacunació ha trastocat les previsions de l'administració sanitària i, com a conseqüència immediata, ha desbordat les plantilles d'Infermeria dels centres de salut, de les UCI hospitalàries i, des d'ahir, dels punts de vacunació".

El COEV ha recalcat que el col·lectiu d'infermeria està "exhaust" per les jornades "maratonianes" a les quals se sotmeten "per a poder vacunar als grups de risc i majors de 50 anys que tots els dies arriben, per milers, als anomenats 'vacunòdroms'".

A més, cal sumar el major nombre de baixes de professionals sanitaris i que la variant Ómicron "deixa espai perquè es manifesten altres patologies respiratòries, situant l'Atenció Primària davant una ressaca nadalenca que la porta al major límit de saturació suportat durant tota la pandèmia".

En aquesta línia, ha criticat que la falta d'organització "no només està afectant als professionals d'Infermeria" sinó que també està provocant "esperes innecessàries entre les persones citades per a ser vacunades".

De fet, ha assegurat que el dilluns 3 de gener es va calcular una mitjana d'espera per a rebre la tercera dosi de la vacuna de prop de dos hores en els diversos punts de vacunació, com en el fixat a l'Hospital La Fe de València.

Davant aquest "desolador escenari", des del COEV s'ha tornat a sol·licitar a la Conselleria de Sanitat que "augmente, de forma estructural, les contractacions en Atenció Primària i rastrejadors per a poder donar cobertura de cures i de vacunació a l'imminent pic de la sisena onada que es preveu per a finals de gener o principis de febrer de 2022".

INICI DE CONGESTIÓ EN UCI

D'igual manera, el Col·legi d'Infermeria prega que es contemple millorar la dotació d'infermeres en les Unitats de Vigilància intensiva (UCI) i en les de Crítics hospitalàries que ja estan començant a "congestionar-se".

Encara que la variant Omicrón genera menys ingressos en UCI, segons el COEV, "l'alarmant augment de casos (23.000 durant el cap de setmana) deixa un important percentatge de pacients amb símptomes greus en l'atenció especialitzada (hospitalària)".

Quant als trasllats dels professionals als punts de vacunació massiva, el COEV recorda que, en molts casos, se segueix informant "sense la previsió adequada generant confusió i el consegüent desorde de plantilles i llocs sense cobrir".

En molts casos d'infermeres contractades per a reforç de Covid-19 van ser avisades "sense la suficient antelació per a iniciar els treballs de vacunació". "Professionals que han sigut trets de llocs clau en la pandèmia, com les Unitats de Vigilància intensiva i que no saben quant temps han d'estar en els punts de vacunació i el període que deixaran sense cobrir els servicis i àrees clíniques per a les quals van ser contractats", ha afegit l'entitat.

El Col·legi d'Infermeria de València exigeix que les gerències i les direccions dels departaments aclarisquen si les destinacions per a inocular les vacunes "són definitives o temporals perquè els professionals puguen organitzar el seu treball i conciliar-ho amb la seua vida familiar".

Per a evitar el col·lapse sanitari que ja s'ha produït en altres països, el Consell "ha de consolidar tots els contractes" i "no només els reforços de professionals vinculats directament a l'atenció clínica, sinó també els que es van fer per al rastreig i investigació de l'epidèmia, perquè va a ser fonamental per a no perdre el control dels contagis quan la vacunació s'aplique de forma massiva".

La millor fórmula per a consolidar els llocs de reforç passaria per permetre la 'interinització' de totes les contractacions eventuals, perquè "és imprescindible que aquestes xifres d'ocupació es mantinguen després de la crisi Covid-19 a causa del dèficit estructural d'infermers/eres en tots els departaments de salut valencians".

L'entitat recalca que, cada dia, "milers d'infermeres tornen a casa exhaustes i el que és pitjor, amb la síndrome de 'burnout' que es materialitza en un tremend sentiment de frustració perquè consideren que hi ha manca de professionals per a poder cuidar dels seus pacients com mereixen".