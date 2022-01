Cvirus.- Les residències valencianes registren dos defuncions i 135 positius en la setmana del 20 de desembre

En eixe sentit, el president d'Aerte, José María Toro, ha explicat a Europa Press que després de diverses setmanes sense morts "se sabia que abans o després amb el nivell d'incidència que hi havia fora dels centres es registraria algun decés".

No obstant açò, ha ressaltat que fins ara, malgrat aquesta alta incidència, els casos de morts, que ha lamentat, són "molt escassos" i ha confiat que es mantinga aquesta tendència igual que va ocórrer amb la cinquena onada.

Així, ha recalcat que els plans de contingència i la vacunació estan resultant "fonamentals" en aquest resultat i "cal seguir treballant en aquesta direcció". No obstant açò, ha advertit que la "sobrepressió" que està registrant Atenció Primària, que és la que presta cobertura a les residències, "produïsca retards en les PCR, s'impedisca així tallar la circulació del virus i s'acabe desbordant el sistema".

Amb tot, ha apuntat que, a falta de comprovar quins efectes tindran les eixides de residents aquest Nadal, la situació sembla que està "controlada". "Cal esperar a veure què passa aquesta setmana i la que ve, però pareix que es confirma la tesi que encara que la variant Ómicrom és molt contagiosa la incidència greu i el nombre de morts és més reduït que en altres onades", ha recalcat.

MODEL SEGUR

Per tot açò, ha assenyalat que "la relació que s'ha intentat establir en aquesta pandèmia que el model residencial ha sigut el causant de tantes defuncions es desmunta" ja que "en les mateixes residències, amb el mateix personal i protocols molt semblants, una vegada vacunats s'està registrant una incidència molt baixa de morts".

"Açò demostra que el model no era el problema, sinó que era una crisi sanitària i que necessitava una resposta sanitària com una vacuna o un medicaments que desgraciadament encara no tenim", ha postil·lat.