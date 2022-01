Alacant prepara un dispositiu de més de 200 policies locals i voluntaris per a Cavalcada i Carters Reals

La Policia Local serà l'encarregada de regular els talls de trànsit i coordinarà els accessos durant aquests dies, així com de garantir que es respecten les mesures de l'ús de mascaretes que són obligatòries i distàncies, i de vigilar i escortar motoritzats els recorreguts de les cavalcades i l'arribada dels Reis Mags.

L'Agrupació de Protecció Civil comptarà amb uns cinquanta voluntaris, que portaran les ambulàncies i servicis sanitaris i a més habilitarà enfront de la Casa de la Festa un lloc reservat per a les persones amb mobilitat reduïda, segons informa el consistori en un comunicat.

Està previst que la Cavalcada oficial dels Reis Mags comence les 19.00 hores. La Policia Local, juntament amb voluntaris de Protecció Civil, controlaran tot el recorregut de l'itinerari, així com els passos per als vianants habilitats dins de l'itinerari de la Cavalcada.

L'edil José Ramón González ha agraït "l'important treball que desenvolupen els centenars d'agents policials perquè puguem gaudir de la Cavalcada dels Reis Mags juntament amb els voluntaris de Protecció Civil, per a tindre una Cavalcada molt segura i tranquil·la, així com controlant el trànsit en els recorreguts per tota la ciutat i el compliment de les mesures anticovid".

Aquest dimarts, 4 de gener, tindrà lloc la desfilada de les missatgeres reals i el tall per a l'itinerari afectarà a partir de les 18.00 hores des de l'Avinguda de l'Estació, Alfonso X el Sabio, Rambla de Méndez Núñez, carrer Rafael Altamira, Plaça de l'Ajuntament. El tall d'avinguda de l'Estació, únicament es realitzarà en els carrils sentit eixida ciutat, des de les 16.00 fins a les 18.00 hores.

Finalment, s'ha organitzat una festa dels Carters Reals organitzada pels Moros i Cristians de Sant Blas, amb tall de trànsit des del carrer Sant Joan Baptista, Pintor Gisbert, Plaça General Mancha, avinguda Conde de Soto Ameno, Església, Parc de Sant Blas, des de les 19:00 hores del dia 4 de gener.

Així mateix, aquest dimecres 5 de gener amb motiu de la celebració de la Cavalcada oficial dels Reis Mags d'Alacant, està previst que a partir de les 16.00 hores, es tanque al trànsit el recorregut oficial des de la Plaça dels Estels, avinguda Alfonso X El Sabio, la Rambla, carrer Rafael Altamira i Plaça de l'Ajuntament, i quedarà prohibit l'estacionament en tot l'itinerari des de les 8 hores. Tot el recorregut estarà barrat.

A més, s'establirà regulació del trànsit per part de Policia Local des de les 15.00 hores des de Plaça Porta del Mar a l'eixida dels Reis Mags.

El tall afectarà també al carrer Jorge Juan des de les 16.00 hores, i en avinguda de l'Estació des de carrer Serrano, quedant aquest oberta al trànsit, i prohibició d'estacionament a partir de les 15.00 hores.

La Policia regularà el trànsit i acompanyarà l'eixida dels Reis Mags. I es tallarà el trànsit amb prohibició d'estacionament en el carrer Tucumán, des de l'Avinguda de l'Estació fins al carrer Sant Joan Bosco -quedant oberta-, a partir de les 17.00 hores.