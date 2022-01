AMP.- Atur.- La Comunitat Valenciana tanca l'any un descens de l'atur del 15,1% i se situa en els 371.484 desocupats

No obstant açò, respecte al mes anterior, l'atur a la Comunitat Valenciana va registrar 18.242 persones menys que al novembre, la qual cosa suposa una caiguda del 4,68%, la segona més important del conjunt d'Espanya, per darrere de Madrid (-24.380), segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social.

A nivell nacional, l'atur registrat en les oficines dels servicis públics d'ocupació va registrar en 2021 un descens de 782.232 aturats (-20,1%), la seua major caiguda anual de tota la sèrie històrica comparable, iniciada en 1996. Fins ara, la baixada més pronunciada de la desocupació era la de 2016, quan es van comptabilitzar 390.534 aturats menys.

El volum total d'aturats va aconseguir en finalitzar l'exercici la xifra de 3.105.905 aturats. És la xifra més baixa en un tancament d'any des de l'exercici 2007 i suposa 140.142 aturats menys que al febrer de 2020, quan es va iniciar la pandèmia.

La baixada de l'atur en 2021, motivada per la recuperació de l'activitat després de la desaparició gradual de les restriccions enfront del Covid, suposa la tornada als descensos després que 2020, primer any de pandèmia, es registrara un augment de l'atur de 724.532 persones, la seua pitjor dada des de 2009.

A eixos 3,1 milions d'aturats amb els quals es va tancar 2021 s'ha arribat després que la parada baixara al desembre en 76.782 persones respecte al mes anterior (-2,4%), la seua major caiguda en un mes de desembre des de l'any 2016. Amb aquesta reculada mensual s'acumula un rècord de deu mesos consecutius de descensos, en els quals la parada s'ha reduït en una mica més de 900.000 persones.

Totes aquestes xifres no inclouen els treballadors que es troben en suspensió d'ocupació o reducció horària com a conseqüència d'un ERTO, ja que la definició d'atur registrada no els comptabilitza com a aturats.

A la Comunitat Valenciana, del total d'aturats, 149.560 són homes i 221.924 són dones. A més, 28.075 aturats de la regió al desembre tenen menys de 25 anys, dels quals 14.798 són homes i 13.277 dones.

Quant a la desocupació entre estrangers, se situa en 62.517 persones, la qual cosa es tradueix en 4.915 persones menys respecte al mes anterior, un 7,29% menys. Pel que fa a l'any anterior, hi ha 14.223 aturats estrangers menys, un 18,53% menys. Del total, 25.582 procedeixen de països comunitaris i 36.935 d'extracomunitaris.

Respecte a les persones sense ocupació anterior (25.663), un total de 4.211 tenien menys de 20 anys; 4.536 entre 20 i 24; 2.807 entre 25 i 29; 6.007 entre 30 i 44, i 8.102 eren majors de 44 anys.

Per sectors, el que engloba major nombre d'aturats és el de Servicis amb 257.799, li segueix la Indústria amb 46.217, la Construcció amb 28.977 i l'Agricultura amb 12.828.

L'ATUR BAIXA A LES 3 PROVÍNCIES DE LA COMUNITAT

Per províncies, l'atur registrat en els servicis públics d'ocupació ha descendit al desembre en les tres províncies de la Comunitat Valenciana, tant respecte al mes anterior com en comparació d'un any abans.

En la província de València, la parada ha baixat al desembre 29.606 en comparació d'un any abans (-14,21%) i en 18.242 persones respecte a novembre (-4,68%). En la província d'Alacant la desocupació ha descendit en 29.702 persones (-15,9%) interanual i en 7.187 persones (-4,39%) mensual. I a Castelló la caiguda ha sigut d'un 16% interanual (6.909 persones) i un 5,9% mensual (2.274 persones).